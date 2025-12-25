DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Şırnaklı 26 Öğrenci 'Mutluca Bir Köyün Hikayeleri' ile İmza Günü Düzenledi

Beytüşşebap Mutlaca Köyü'nde 26 öğrenci, 'Mutluca bir köyün hikayeleri' kitabıyla imza günü düzenledi; eserler ve yazarlar okulda tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:10
Şırnaklı 26 Öğrenci 'Mutluca Bir Köyün Hikayeleri' ile İmza Günü Düzenledi

Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrenci Kitap Yazdı, İmza Günü Düzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutlaca köyündeki Şehit İhsan Öter İlk ve Orta Okulu'nda eğitim gören 26 öğrenci, evlerinde hazırladıkları eserleri bir araya getirerek 'Mutluca bir köyün hikayeleri' adlı kitabı yayımladı. Kitabın ilk baskısı için okulda düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.

Etkinlik Töreni ve İmza Günü

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından eserlerini tanıtan minik yazarlar, imza törenine geçti; her öğrenci hazırlanan kitaba imza atarak gelen misafirlere nüshalarını hediye etti.

Öğrencilerin ve Öğretmenin Açıklamaları

Kitap hakkında konuşan öğrencilerden Efsun Öter, '8’inci sınıfta okuyorum. İlk defa böyle bir kitap yazdım. Okulumuzla ilgili güzel bir kitap yazdık. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim, bugün imza günümüz. Okuyanlar çok beğendi' dedi.

Ecrin Öter ise, 'Çok mutluyum. Birazdan misafirlerimiz gelecek, ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Her birimiz evde yazdığı hikayeyi kitaplaştırdık, çok güzel bir çalışma oldu' şeklinde konuştu.

Türkçe öğretmeni Fatma Gizem Yaslıkaya, 'Türkiye genelinde belki ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyordur. Kalıcı bir hatıra olsun diye ücra bir köyde 26 yazar 26 eseri kitaplaştırdık. Bugün imza günü, bu anlamda çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Protokol ve Katılım

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Keçebaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Burahan Birgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir ile veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, köy okulunda edebiyatı ve üretimi teşvik eden örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER KİTAP YAZIP İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE 26 ESER, 26 YAZAR BİR...

ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER KİTAP YAZIP İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE 26 ESER, 26 YAZAR BİR KİTAPTA BULUŞTU.

ETKİNLİĞE KAYMAKAM MEHMET FURKAN TAŞKIRAN, ALAY KOMUTANI JANDARMA ALBAY MURAT KIZILTAN, İLÇE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Akça: Mesleki Eğitim, Ankara Modeli ile Üretimi ve Refahı Güçlendirir
2
Vezirköprü'de TÜBİTAK Söyleşisi: Doç. Dr. Polat Şendurur ile Dijital Oyun Tasarımı
3
Tokat’ta Kadınlara Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Tamamlandı
4
Türkiye-Kuzey Makedonya Eğitim İş Birliği Anlaşması İmzalandı
5
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
6
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
7
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması