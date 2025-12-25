Şırnaklı 26 Öğrenci 'Mutluca Bir Köyün Hikayeleri' ile İmza Günü Düzenledi

Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrenci Kitap Yazdı, İmza Günü Düzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutlaca köyündeki Şehit İhsan Öter İlk ve Orta Okulu'nda eğitim gören 26 öğrenci, evlerinde hazırladıkları eserleri bir araya getirerek 'Mutluca bir köyün hikayeleri' adlı kitabı yayımladı. Kitabın ilk baskısı için okulda düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.

Etkinlik Töreni ve İmza Günü

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından eserlerini tanıtan minik yazarlar, imza törenine geçti; her öğrenci hazırlanan kitaba imza atarak gelen misafirlere nüshalarını hediye etti.

Öğrencilerin ve Öğretmenin Açıklamaları

Kitap hakkında konuşan öğrencilerden Efsun Öter, '8’inci sınıfta okuyorum. İlk defa böyle bir kitap yazdım. Okulumuzla ilgili güzel bir kitap yazdık. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim, bugün imza günümüz. Okuyanlar çok beğendi' dedi.

Ecrin Öter ise, 'Çok mutluyum. Birazdan misafirlerimiz gelecek, ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Her birimiz evde yazdığı hikayeyi kitaplaştırdık, çok güzel bir çalışma oldu' şeklinde konuştu.

Türkçe öğretmeni Fatma Gizem Yaslıkaya, 'Türkiye genelinde belki ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyordur. Kalıcı bir hatıra olsun diye ücra bir köyde 26 yazar 26 eseri kitaplaştırdık. Bugün imza günü, bu anlamda çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Protokol ve Katılım

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Keçebaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Burahan Birgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir ile veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, köy okulunda edebiyatı ve üretimi teşvik eden örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

