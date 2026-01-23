Sivas'ta MTSK Direksiyon Sınavları Kar Nedeniyle Ertelendi

Valilikten yazılı açıklama

Sivas'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hafta sonu yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavlarının ertelenmesine neden oldu.

Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız süren kar sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü; yağış trafikte de olumsuzluklara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Sivas Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; Sivas il genelinde 24 Ocak 2026 Cumartesi ve 25 Ocak 2026 Pazar günleri yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek Valiliğimiz kararıyla ertelenmiştir. Söz konusu yeni sınavlar, 07-08 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

24 Ocak 2026 Cumartesi ve 25 Ocak 2026 Pazar tarihlerinde planlanan sınavlar, 07-08 Şubat 2026 tarihlerine alınmıştır.

SİVAS’TA HAFTA SONU YAPILMASI PLANLANAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI (MTSK) DİREKSİYON EĞİTİMİ UYGULAMA DERSİ SINAVLARI, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLERİ TARİHE ERTELENDİ.