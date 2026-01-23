Sivas'ta MTSK Direksiyon Sınavları Kar Nedeniyle Ertelendi

Sivas'ta 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde yapılması planlanan MTSK direksiyon sınavları yoğun kar yağışı nedeniyle 07-08 Şubat 2026'ya ertelendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:03
Sivas'ta MTSK Direksiyon Sınavları Kar Nedeniyle Ertelendi

Sivas'ta MTSK Direksiyon Sınavları Kar Nedeniyle Ertelendi

Valilikten yazılı açıklama

Sivas'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hafta sonu yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavlarının ertelenmesine neden oldu.

Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız süren kar sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü; yağış trafikte de olumsuzluklara yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Sivas Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; Sivas il genelinde 24 Ocak 2026 Cumartesi ve 25 Ocak 2026 Pazar günleri yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK) Direksiyon Eğitimi Uygulama Dersi Sınavları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ile can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilerek Valiliğimiz kararıyla ertelenmiştir. Söz konusu yeni sınavlar, 07-08 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

24 Ocak 2026 Cumartesi ve 25 Ocak 2026 Pazar tarihlerinde planlanan sınavlar, 07-08 Şubat 2026 tarihlerine alınmıştır.

SİVAS’TA HAFTA SONU YAPILMASI PLANLANAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI (MTSK) DİREKSİYON...

SİVAS’TA HAFTA SONU YAPILMASI PLANLANAN MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARI (MTSK) DİREKSİYON EĞİTİMİ UYGULAMA DERSİ SINAVLARI, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLERİ TARİHE ERTELENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta MTSK Direksiyon Sınavları Kar Nedeniyle Ertelendi
2
Söke'de BERR Göksel Işık 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Oyun Bahçesi Açıldı
3
Isparta’ya 105 Yataklı Yeni Yoğun Bakım Ünitesi SDÜ'ye Devredildi
4
Gaziantep Kolej Vakfı'nda Coşkulu Karne Töreni | 2025-2026
5
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi
6
SAÜ TÖMER Öğrencileri Sakarya'da Tarihi ve Doğal Mekanları Keşfetti
7
Elazığ'da Teşhis Merkezi Yenilikleri Değerlendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları