Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:13
Söke Anadolu Lisesi'ne Yenilikçi Eğitim Sınıfı Kuruldu — 3D Yazıcı, Robotik ve VR

Söke Anadolu Lisesi'ne Yenilikçi Eğitim Sınıfı Kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü eğitim teknolojilerini güçlendirme çalışmaları kapsamında, Söke Anadolu Lisesi'ne Yenilikçi Eğitim Sınıfı kuruldu. Türkiye'de yalnızca 500 okulda, Aydın ilinde ise 9 okulda bulunan ve kurulumu tamamen MEB tarafından gerçekleştirilen bu özel sınıf, öğrenci ve öğretmenleri modern teknolojilerle buluşturan ileri düzey bir öğrenme ortamı sunuyor.

Sınıfta hangi teknolojiler yer alıyor?

Yenilikçi sınıflarda yalnızca bilgisayarlar değil; 3D yazıcılar, sanal gerçeklik uygulamaları ve robotik kodlama sistemleri gibi çok sayıda teknolojik bileşen bulunuyor. Bu altyapı sayesinde öğretmenler disiplinler arası uygulamaları daha etkili şekilde gerçekleştirebilecek, öğrenciler ise bilişim okuryazarlığını artırmaya yönelik uygulamalı deneyimlerle donatılacak.

Söke Anadolu Lisesi'nin yeni sınıf donanımı

Söke Anadolu Lisesi'nde kurulan yeni sınıf; 3D yazıcı, 12 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet masaüstü PC, akıl ve zekâ oyunları ile robotik kodlama üniteleri ile donatıldı. Eğitim-öğretime başlayan bu bölümün, öğrencilerin teknolojik becerilerini geliştirmesi ve öğretmenlerin yenilikçi eğitim yöntemlerini uygulaması açısından önemli bir kazanım olması bekleniyor.

Okul yönetiminden değerlendirme

Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bakanlığımızın bu yatırımı, çağdaş ve teknolojik eğitim anlayışının güçlendirilmesine katkı sunarken, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına da olanak sağlayacak. Söke’de bu yeniliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz".

