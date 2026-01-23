Söke'de BERR Göksel Işık 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Oyun Bahçesi Açıldı

Okul öncesi eğitim ve sosyal alanı hizmete girdi

Söke İlçe Müftülüğü bünyesinde yapımı tamamlanan BERR Göksel Işık 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Oyun Bahçesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka, Aydın İl Müftüsü Hüseyin Güneş, Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı; ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Hayırsever katkılarıyla hayata geçirilen kursun yapım sürecine destek verenlere teşekkür edildi ve emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Yapılan dua sonrası kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, açılışta yaptığı konuşmada okul öncesi dönemde verilen değerler eğitiminin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Okul öncesi dönemde verilen din eğitiminin önemli. Bu kursların, çocuklarımızın hem dini hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak".

Söke Kaymakamı Ali Akça ise açılışı gerçekleştirilen BERR Göksel Işık 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Oyun Bahçesi’nin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

