STSO'dan Mesleki Eğitime Destek: TOBB‑YÖK Protokolüyle Sivas Eşleştirmesi

STSO, TOBB-YÖK protokolü kapsamında Sivas’taki üç meslek yüksekokulu ile eşleştirildi; staj, atölye, laboratuvar ve burs destekleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:40
Protokolün Kapsamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile; ayrıca Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu ile eşleştirilmiştir.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokolün gerçekleştiği törende STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Cem İnan, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şerife Merve Koşaroğlu ile Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selma Şimşek hazır bulundu.

Hedefler ve Sağlanacak Destekler

STSO ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin amaçları arasında; öğrencilerin staj ve uygulama süreçlerinin desteklenmesi, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak rehberlik ve mesleki yönlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, atölye ve laboratuvarların kurulması ile burs desteği sağlanması yer alıyor.

Beklenen Etki

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, mesleki eğitimin güçlendirilmesinin ve üniversite‑sanayi iş birliğinin nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak protokolün hayırlı olmasını diledi.

