Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç: "Eğitimde Fırsat Eşitliği Önceliğimiz"

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:56
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç Akgedik İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Akgedik İlkokulu-Ortaokulu anasınıfı öğrencileri tarafından gönderilen video mesajın ardından okulu ziyaret etti. Ziyarette anasınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Boltaç, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette öğrencilerle buluşma

Okul programı kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle de buluşan Başkan Boltaç, öğrencilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Boltaç, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim sürecine ilişkin iletilen görüş ve talepleri not aldı. Başkan, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik her önerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çocuklardan gelen video mesajın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Akgedik Anasınıfından gelen o içten mesaj, güne güzel başlamama vesile oldu. Tarsus Belediyesi olarak tüm çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim imkanlarına erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecek. Bugünkü ziyaretimizin amacı, çocuklarımıza küçük de olsa bir motivasyon sağlamaktı" dedi.

Muhtarlarla mahalle istişaresi

Başkan Boltaç, Akgedik Mahallesi programı kapsamında mahalle muhtarıyla da bir araya geldi. Görüşmede mahalleye ilişkin talep ve ihtiyaçlar ele alınırken, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

