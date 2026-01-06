Tavşanlı Handegül Anaokulu: "Güvenli Yolculuk" Projesi Tamamlandı

Tavşanlı Handegül Anaokulu'ndan "Güvenli Yolculuk" Eğitimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Handegül Anaokulu, okul öncesi dönemde trafik güvenliği farkındalığı oluşturmak amacıyla başlattığı "Hey Çocuklar! Güvenliğiniz İçin Arka Koltuğa Geçin" projesini başarıyla tamamladı. Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocuklar, trafikte güvenli yolculuğun kurallarını eğlenerek öğrendi.

Uygulamalı Eğitim ve Oyunlarla Öğrenme

Proje süresince gerçekleştirilen eğitici oyunlar ve uygulamalı faaliyetlerle miniklere araç içindeki en güvenli alanın arka koltuk olduğu öğretildi. Etkinliklerde emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulandı ve bu kuralın çocuklarda kalıcı bir alışkanlık haline gelmesi hedeflendi.

Ayrıca velilerin aktif katılımıyla okulda öğrenilen teorik bilgiler günlük yaşama taşındı; böylece uygulamanın sürekliliği sağlandı ve davranış değişikliği desteklendi.

Kapanış ve Değerlendirme

Kapanışta değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Nimet Uzan, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Uzan, "Okul öncesi dönemde verilen her doğru eğitim, çocukların gelecekteki yaşam alışkanlıklarını şekillendiriyor. Bu proje sayesinde çocuklarımızda güvenli yolculuk bilincinin kalıcı olarak yerleştiğini gördük. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda projenin çocukların trafik bilinci üzerinde beklenen olumlu etkiyi sağladığı ve çalışmanın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

