Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

2024-2025 eğitim öğretim yılında açılacak yeni üniversite bölümleri birçok öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi çağın önemli alanlarında yeni önlisans ve lisans bölümleri açılacak. Bu yeni bölümler, öğrencilerin geleceğin teknolojilerine daha iyi hazırlanmasını amaçlıyor.



YÖK YENİ AÇILAN BÖLÜMLERİ DUYURDU

YÖK Başkanı Erol Özvar, toplamda 21 yeni lisans ve 50 yeni önlisans bölümünün açılacağını duyurdu. Bu bölümler, ÖSYM'nin tercih kılavuzuna dahil edilerek 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak. Yeni açılan bölümler arasında dijital teknoloji, yapay zeka çözümleri ve büyük veri gibi alanlar ön planda olacak. Özvar, bu bölümlerin, sektörlerde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı karşılamak amacıyla açıldığını belirtti.

DİJİTAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA ODAKLI BÖLÜMLER

YÖK Başkanı, bilişim temelli bölümlerde bazı derslerin merkezi olarak verilmesini ve üniversitelerin akademik kadrolarının diğer üniversitelerle paylaşılmasını planladıklarını açıkladı. Bu yenilikler, öğrencilerin daha geniş bir eğitim ağına erişimini sağlayacak. Özvar, "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi" gibi mevcut bölümlerin yanı sıra, "Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" gibi yeni bölümlerin de açılacağını duyurdu.

2024 YENİ AÇILAN BÖLÜMLER

Teknolojik gelişmelerle birlikte üniversitelerde yapay zeka, robotik ve büyük veri alanlarında birçok yeni bölüm açılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılacak yeni bölümler şunlardır:

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

- Yapay Zeka Operatörlüğü

- Büyük Veri Analistliği

- Otonom Sistemler Teknikerliği

- Dijital Dönüşüm Elektroniği

- Robotik ve Yapay Zeka

- Oyun Geliştirme ve Programlama

- Bulut Bilişim Operatörlüğü

- İmalat Yürütme Sistemleri

- Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

- İnsansız Araç Teknikerliği

- Ön-Yüz Yazılım Geliştirme

- Arka-Yüz Yazılım Geliştirme

LİSANS PROGRAMLARI

- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

- Veri Bilimi ve Analitiği

- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

- Bilgi Güvenliği Teknolojisi

- Yazılım Geliştirme

- Siber Güvenlik Mühendisliği

- Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği

YENİ BÖLÜMLER HANGİ ÜNİVERSİTELERDE AÇILACAK?

Yeni üniversite bölümlerinin 2024-2025 eğitim öğretim yılında hangi üniversitelerde açılacağı YÖK Başkanı tarafından açıklandı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan birçok üniversite, bu yeni bölümlerle eğitim vermeye başlayacak. İşte yeni bölümlerin açılacağı üniversiteler:

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Konya Teknik Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Kayseri Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Bursa Teknik Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

YENİ BÖLÜMLER VE ÜNİVERSİTELER

YÖK Başkanı Özvar, belirlenen yeni lisans ve önlisans bölümlerinin haricinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde "Siber Güvenlik Mühendisliği" bölümünün açılacağını ve mevcut "Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği" bölümünün "Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği" olarak yeniden yapılandırılacağını belirtti. 2024 yılında açılacak yeni bölümlerin yer aldığı üniversiteler şöyle:

YAPAY ZEKA OPERATÖRLÜĞÜ

- Karabük Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

OTONOM SİSTEMLER TEKNİKERLİĞİ

- Ege Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- Kayseri Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ELEKTRONİĞİ

- Kayseri Üniversitesi

- Karadeniz Teknik Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

ROBOTİK VE YAPAY ZEKA

- Harran Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

OYUN GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

BULUT BİLİŞİM OPERATÖRLÜĞÜ

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

İMALAT YÜRÜTME SİSTEMLERİ

- Sakarya Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Kocaeli Üniversitesi

KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI

- Harran Üniversitesi

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

İNSANSIZ ARAÇ TEKNİKERLİĞİ

- Sakarya Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

- Kayseri Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

ÖN-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME (FRONT-END DEVELOPER)

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Karabük Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ARKA-YÜZ YAZILIM GELİŞTİRME (BACK-END DEVELOPER)

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ

- Kocaeli Üniversitesi

- Konya Teknik Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Bursa Teknik Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Bursa Teknik Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

- Eskişehir Teknik Üniversitesi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

SİBER GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ

- İstanbul Teknik Üniversitesi

ROBOTİK VE OTONOM SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ

- İstanbul Teknik Üniversitesi

Yeni açılan bölümler, öğrencilerin geleceğin mesleklerine hazırlanması için önemli fırsatlar sunuyor. Teknolojik gelişmelere ayak uyduran bu yeni bölümler, nitelikli insan gücünü artırmayı hedefliyor. YÖK'ün bu kararı, Türkiye'nin eğitim ve iş dünyasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler, tercih döneminde bu yeni bölümleri ve üniversiteleri dikkate alarak kariyer planlamalarını yapabilirler.