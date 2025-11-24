TESK Başkanı Palandöken: Öğretmenlerimiz Yarına Bırakacağımız En Değerli Mirasın Mimarları

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada öğretmenlerin toplum hayatındaki ve esnaf camiasındaki rolünü vurguladı.

Palandöken, açıklamasında "Eğitim yoluyla insanlara yeni bir bakış kazandıran öğretmenlerimiz, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasın mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı, "Toplumun temel değerlerinin yaşatılmasında öğretmenlerimizin rolü kadar, esnaf ve sanatkarlarımızın da önemli bir sorumluluğu vardır." diye konuştu ve çıraklık-ustalık geleneğinin gençlere meslek ahlakı ve disiplini aktarmadaki önemine dikkat çekti.

Palandöken, öğretmenlerin eğitimle bu süreci tamamlayarak hem meslekî hem de insanî değerleri yeni nesillere taşıdığını belirtti ve Atatürk'ün "Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır" sözünü bu değeri en güçlü şekilde ifade eden bir öğüt olarak hatırlattı.

Açıklamasını esnaf camiasının öğretmenlerden ilham aldığını vurgulayarak sürdüren Palandöken, fedakârca görev yapan tüm öğretmenlere şükranlarını iletti ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

