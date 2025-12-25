TOGÜ'de 'Âkif’i Anlamak': Mehmet Âkif'in Edebi ve Fikri Mirası Tartışıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen program akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Âkif’i Anlamak programı, Şehit Erdem Diker Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Kritik Analitik Düşünce Kulübü tarafından organize edildi.

Programda, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Âkif Ersoyun edebî kişiliği, fikir dünyası ile milli ve manevi değerlerindeki yeri farklı yönleriyle ele alındı.

Konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Emel Hisarcıklılar, Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Halil İbrahim Yücel, Âkif'in eserlerinde öne çıkan ahlak, vatan sevgisi, inanç ve toplum bilinci gibi kavramlara dikkat çekti. Konuşmacılar, Âkif'in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir fikir adamı olduğunu vurguladı.

Akademisyenler ve öğrenciler programı yoğun ilgiyle takip etti; etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "ÂKİF'İ ANLAMAK" PROGRAMINDA, MEHMET ÂKİF ERSOY'UN EDEBÎ VE FİKRÎ MİRASI AKADEMİSYENLERİN SUNUMLARIYLA ELE ALINDI.