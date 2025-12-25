DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

TOGÜ'de 'Âkif’i Anlamak': Mehmet Âkif'in Edebi ve Fikri Mirası Tartışıldı

TOGÜ'de düzenlenen 'Âkif’i Anlamak' programında Mehmet Âkif Ersoy’un edebî kişiliği ve fikir dünyası akademisyenlerce masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 09:59
TOGÜ'de 'Âkif’i Anlamak': Mehmet Âkif'in Edebi ve Fikri Mirası Tartışıldı

TOGÜ'de 'Âkif’i Anlamak': Mehmet Âkif'in Edebi ve Fikri Mirası Tartışıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen program akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisini çekti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Âkif’i Anlamak programı, Şehit Erdem Diker Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Kritik Analitik Düşünce Kulübü tarafından organize edildi.

Programda, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Âkif Ersoyun edebî kişiliği, fikir dünyası ile milli ve manevi değerlerindeki yeri farklı yönleriyle ele alındı.

Konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Emel Hisarcıklılar, Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Halil İbrahim Yücel, Âkif'in eserlerinde öne çıkan ahlak, vatan sevgisi, inanç ve toplum bilinci gibi kavramlara dikkat çekti. Konuşmacılar, Âkif'in yalnızca bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir fikir adamı olduğunu vurguladı.

Akademisyenler ve öğrenciler programı yoğun ilgiyle takip etti; etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "ÂKİF'İ ANLAMAK"...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "ÂKİF'İ ANLAMAK" PROGRAMINDA, MEHMET ÂKİF ERSOY'UN EDEBÎ VE FİKRÎ MİRASI AKADEMİSYENLERİN SUNUMLARIYLA ELE ALINDI.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ'NDE DÜZENLENEN "ÂKİF'İ ANLAMAK"...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
2
Liseli Öğrenciler Sakarya Üniversitesi'nde Akademik Deneyim Kazandı
3
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
4
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız
5
MEB Yetkilileri Eskişehir'de Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
6
Kütahya'da 3. Uluslararası Öğrenci Buluşması: 13 Ülkenin Kültürleri Sergilendi
7
Düzce'de 'Dersimiz Sağlık' Etkinliği Esentepe İlkokulu'nda

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması