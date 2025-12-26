Tunceli'de Erenler Sanat Okulu: Öğrenciler Sanatla Kendini Keşfediyor

Tunceli Latif Büyükdağ İlkokulunda hayata geçirilen "Erenler Sanat Okulu Projesi", Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin eğitim saatleri dışında sanatla buluştuğu örnek bir eğitim ortamı sunuyor. Proje; resim atölyesi, aile katılımı ve kuşaklar arası paylaşımı ön plana çıkarıyor.

Projenin hedefi

Proje, öğrencilerin sanatsal, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Tunceli Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse proje kapsamında şunları ifade etti:

"Erenler Sanat Okulu Projesi kapsamında bugün okulumuzda öğrencilerimizle oluşturduğumuz resim atölyesinde ailelerin katılımıyla birlikte resim çalışması yapıyoruz. Erenler Sanat Okulu Projesinin temel amacı resimde, müzikte, sporda çocuklarımızın eğitim saati dışında okulun imkanlarından faydalanarak kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak. Sadece akademik gelişme değil, aynı zamanda sosyal, duygusal sanat becerilerini ve sportif becerilerini geliştirme adına çocuklarımıza doğru ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü çalışmanın özelliklerinden bir tanesi de, çocuklarımızın aileleriyle birlikte resim yapıp zaman geçirmesi. Anne ve babalar var bugün, aileler çocukluklarına gidiyorlar. Kendi öğrencilik zamanlarına gidiyorlar, öğrencilere rehberlik yapmaya çalışıyorlar. Ama itiraf etmem gerekiyor ki, çocuklarımız anne ve babalarından daha güzel resim yapıyorlar. Benden de çok daha güzel resim yapıyorlar. Resim, bugün kullandığımız bir araç. Amacımız çocukların bazı becerilerini geliştirebilmesi, duygu dünyalarını zenginleştirebilme ve iyi vakit geçirmelerini sağlamak. Çünkü bizler eğitimde her şeyden önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Onları hayata hazırlamak istiyoruz. Bu süreçte de onların kendilerini keşfetmesini, yetenek ve becerilerinin farkında olmasını sağlamak istiyoruz. Burada tüm paydaşlar var bugün; öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, aileler, anneler, babalar. Tüm paydaşların birlikte bu ortamı paylaşmaları buraya yüklediğimiz bir değerdir"

Veliler ve öğrenciler ne diyor?

Filiz Karataş: "Çocuklarımla beraber hem resim yapıyoruz, hem de onlarla çok özel anlar paylaşıyoruz. O nedenle böyle sanat okullarının olması, resim kurslarının olması bizim için de çok keyifli. Onlarla beraber vakit geçirmek bize keyif veriyor. Bir veli olarak bu durumun sürekli devam etmesini temenni ediyorum"

Öğrenci Arda Deniz Coşkun: "Resim yapmak güzel bir duygu. Resim yaptığımda aklıma köyler, dağlar falan geliyor. Eskiden resimlerimde daha çok çöp adam kullanırdım. Şimdi çok güzel adamlar, dağlar ve köyler çiziyorum. Resim yapmayı artık daha çok seviyorum, eskiden çok sık yaptığım bir aktivite değildi. Şimdi daha fazla yapıyorum"

Veli Sebahat Coşkun: "Çocukların sanatla iç içe olması çok güzel bir şey. Ders saati bittikten sonra burada yaklaşık 1 buçuk saatlik bir süre geçiriyorlar. Çok keyif alıyorlar, hocamız çok güzel ilgileniyor. Resmin detaylarını öğreniyorlar. Bu onların çok hoşuna gidiyor. Güzel şeyler ortaya çıkınca resim yapmak çok daha keyifli hale geliyor"

Proje, okulu sadece bir eğitim mekanı olmaktan çıkarıp kuşaklar arası paylaşım ve yetenek keşfi alanına dönüştürüyor. Öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı atölye çalışmaları hem bağları güçlendiriyor hem de çocukların yaratıcı yönünü öne çıkarıyor.

