Türkeli'de Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi
Sinop Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Nur Çalış Sandık tarafından, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen "Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.
Eğitimin İçeriği
Eğitimde organ bağışının önemi, bağış süreci ve toplumsal etkileri üzerine kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.
Programın sonunda Organ Bağışı Birimi ve Eğitim Birimi tarafından öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.
Öğrencilerin Tepkisi
Öğrenciler, organ bağışının hayat kurtaran yönlerine dikkat çeken bu eğitimden memnuniyetle ayrıldı.
