Türkeli'de Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi

Uzm. Dr. Nur Çalış Sandık, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine organ bağışının önemi, süreci ve toplumsal etkilerini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:32
Sinop Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Nur Çalış Sandık tarafından, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine düzenlenen "Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Eğitimde organ bağışının önemi, bağış süreci ve toplumsal etkileri üzerine kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın sonunda Organ Bağışı Birimi ve Eğitim Birimi tarafından öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.

Öğrencilerin Tepkisi

Öğrenciler, organ bağışının hayat kurtaran yönlerine dikkat çeken bu eğitimden memnuniyetle ayrıldı.

