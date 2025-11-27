UNICEF, MEB ve Rönesans: Gaziantep’te 120 Öğrenciye Mesleki Eğitim

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ve Rönesans Holding iş birliğiyle mesleki eğitimde yeni adım

UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Rönesans Holding arasında kurulan iş birliği, gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı hedefleyen somut bir adım olarak hayata geçirildi. Rönesans Holding, program kapsamında 120 öğrenciye işletmede mesleki eğitim imkânı sunuyor; amaç, öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına uygun, ileri teknolojiyle desteklenmiş bir deneyimle mesleklerine hazırlamak.

Program detayları

İş birliği çerçevesinde Gaziantep Şehir Hastanesi öğrenciler için uygulama sahası olarak açılıyor. Program; yazılım geliştirme, yiyecek ve içecek hizmetleri, endüstriyel bakım ve onarım, tesisat ve enerji sistemleri ile endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi alanlarda eğitim verecek. Katılımcılar, alanlarındaki güncel uygulamaları ileri teknolojiyle pekiştirerek mesleğe hazırlanacak.

Ayrıca öğretmenler, usta öğreticiler ve rehber öğretmenler için kapasite geliştirme desteği sağlanacak; öğretim programları sektör ihtiyaçlarına göre güncellenerek mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlik artırılacak. Bu sayede sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı hedefleniyor.

Finansman ve paydaş katkıları

Projenin dikkat çeken bir diğer boyutu ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin paydaş olarak sürece sağladığı katkı. Bankanın Rönesans Holding ile tesis ettiği sürdürülebilirlik bağlantılı finansman çerçevesi, programın gençlerin beceri gelişimi ve istihdam edilebilirliğini artırma hedefleriyle uyumunu güçlendiriyor.

Paydaşlardan açıklamalar

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi şunları söyledi: "UNICEF olarak, her gencin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanarak potansiyelini en üst düzeye çıkarmasını desteklemek istiyoruz. Bu beceriler aynı zamanda iş gücü piyasasıyla uyumlu olmalı. Bu ortaklık iki önemli şeyi bir arada gerçekleştiriyor: Millî Eğitim Bakanlığı’nın kaliteli ve kapsayıcı mesleki ve teknik eğitim sağlamasına destek olmak ve Rönesans Holding gibi özel sektör ortaklarının uzmanlığından yararlanarak gençlere yenilikler ve fırsatlar sunmak. En önemlisi, bu iş birliği doğrudan hedeflenen öğrencilerin ötesinde sistemi de güçlendirmektedir. Mesleki ve teknik eğitim müfredatının güncellenmesi, iş sağlığı ve beceri eğitimi standartlarının iyileştirilmesi ve öğretmen kapasitesinin artırılması, Türkiye genelinde çok daha fazla sayıda mesleki ve teknik eğitim öğrencisine fayda sağlayacaktır. Böylece kaliteli, ihtiyaca ve geleceğe yönelik becerilerin istisna değil, standart hâline gelmesine katkıda bulunacaktır."

EBRD Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti ise, "Çeşitliliği teşvik eden, beceri geliştirme yoluyla rekabet gücünü artıran ve sektörlerin daha sağlam temeller oluşturmasına yardımcı olan bu çok yönlü girişime katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Fırsat eşitsizliği büyümeyi sınırlar; bu nedenle EBRD, tüm faaliyet bölgelerinde fırsat eşitliğini desteklemeye kararlıdır. Eşitlik ve toplumsal cinsiyet kapsayıcılığına yönelik stratejilerimiz doğrultusunda, özel sektör ortaklarımızla birlikte kapsayıcı işgüçlerinin potansiyelini açığa çıkarmak için çalışıyoruz. Bu girişimin sağlık sektöründe kritik bir insan kaynağı sorununu ele alacağına inanıyorum. Başarısının diğer sektörlere de taşınmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise kuruluşun eğitim alanındaki geçmiş katkılarını hatırlatarak, "Şirket olarak, bu proje kapsamında Gaziantep Şehir Hastanesi’nde en modern ve yeni cihazlarla donatılmış bir ortamda, usta öğreticilerin rehberliğinde 120 öğrencinin mesleklerine hazırlanmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz, program kapsamında haftada dört gün hastanemizde eğitim alacak. Bu proje, ‘Yalnızca bir eğitim uygulaması değil; özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve kamu iş birliğinin Türkiye’deki öncü, dünyada ise örnek gösterilebilecek bir modeli’ Özel sektör üretim ve tecrübeyi koyuyor, kamu düzenleyici rolünü üstleniyor, UNICEF ise toplumsal fayda perspektifini sağlıyor. Bu üç gücün birleşimi, tek başına yapılamayacak etkileri ortaya çıkarıyor. Önceliğimiz, gençlere umut, fırsat ve güven dolu bir gelecek sunmak. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz bu gençlerin, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İş birliği, mesleki eğitimi güçlendirerek gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmayı ve sağlık sektörü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan örnek bir model olarak öne çıkıyor.

ELİSABETTA FALCETTİ - İPEK ILICAK KAYAALP - PAOLO MARCHİ