Diyarbakır'da 486 Öğrenciye Trafik ve Çevre Bilinci Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 19-25 Kasım'da Zabıta Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 8 okuldan 486 öğrenciye kapsamlı trafik ve çevre bilinci eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:15
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir haftada 8 okuldan 486 öğrenciye trafik ve çevre bilinci eğitimi verdi. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen eğitimler, 19-25 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğitim parkını ziyaret eden öğrenciler, uzman ekipler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı derslere katıldı. Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, güvenli yaya davranışları, temel çevre bilinci ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken trafik güvenliği kuralları anlatıldı.

Uygulamalı eğitim

Program kapsamında sınıf ortamında verilen teorik bilgilerin ardından park içindeki minyatür yaya geçitleri, trafik ışıkları, güvenli geçiş noktaları ve üst geçit modelleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıldı. Öğrenciler, trafik işaretlerini tanıma ve yaya olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini pratik ortamda öğrenme fırsatı buldu.

Programa katılan tüm öğrencilere eğitim sonrası meyve suyu ve kek ikram edildi; ayrıca her öğrenciye şapka ve düdük hediye edildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, çocukların trafik kültürünü erken yaşta kazanmasını hedefleyerek eğitim çalışmalarına okulların planlaması doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

