Erzincan'da 'Hep Birlikte Aileyiz' ile 20 Öğrenciye Tekvando Kıyafeti Desteği

Erzincan Emniyetinden Öğrencilere Tekvando Desteği

ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" projesi kapsamında Göktürk İlkokulu'nda kurs başladı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" projesi kapsamında, öğrencilerin sosyalleşmesi ve spora yönlendirilmesine yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Göktürk İlkokulu'nda öğrenim gören 20 öğrenci için tekvando kursu faaliyeti başlatıldı. Kursa katılan öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere tekvando kıyafetleri temin edilerek çocuklara hediye edildi.

Proje ile öğrencilerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması, sporla buluşturularak özgüvenlerinin artırılması amaçlanıyor. Yetkililer, tekvando kursunun planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

