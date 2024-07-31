Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Eskişehir ilini seçen öğrencilere karşılıksız destek sağlanacaktır. Ne kadar destek sağlanacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.



O İLİ ÜNİVERSİTE İÇİN SEÇENLERE 20.000 TL!

Üniversite eğitimi için Eskişehir ilini tercih eden öğrencilere karşılıksız destek sağlanacaktır.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) 4 yıllık eğitim hayatında başarılı olan öğrenciler için farklı kategorilerde burslar karşılıksız verilecektir. Anadolu Üniversitesi başarılı öğrencilere 20.000 TL karşılıksız burs verecektir. Ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve aynı zamanda maddi destek imkanı sağlamaktadır. Sanat organizasyonlarına katılımda 20.000 TL maddi destek sağlanmaktadır.

Bu sene YKS Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türünden başarı sağlayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin farklı kategorilerinden burs imkanı sağlamaktadır. Kayıtlar sona erdiğinde Anadolu Sanata Destek bursu kazananlar belirlenecektir. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal 'Başarı burslarını 4 sene öncesinde başlatmış bulunmaktayız. İlk binde yer alan 14 öğrenci, ilk beş binde olan 104 öğrenci yerleşmiş bulunmaktadır. Uluslararası öğrenciler ve milli sporcular da burslardan yararlanabileceklerdir. Başarıyı ödüllendirmek üniversitemizin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam etmekteyiz.' açıklamasında bulundu.