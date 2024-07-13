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Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

Son Dakika: Üniversitelerde 2. Öğretimler Kapatılıyor! Üniversitelerde 2. öğretim uygulamasının sona erdirildiği haberi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. Bu ani karar, öğrenciler ve eğitim camiasında şaşkınlık yaratırken, konuya dair detaylar netleşmeye başladı.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:37
Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

YÖK'ten gelen bilgilere göre, 2. öğretim programları artık sunulmayacak ve mevcut öğrencilerin durumlarına ilişkin yönlendirme süreçleri başlatılacak. Bu değişiklikle ilgili olarak üniversitelerin nasıl bir geçiş planı izleyeceği ve mevcut öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi için atılacak adımlar da belirginleşmeye başladı.


YÖK, Üniversitelerdeki İkinci Öğretim Programlarının Kapatılmasını Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, üniversitelerde ikinci öğretim programlarının kapatılacağı belirtildi. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, bu kararın vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere devam eden dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." Ayrıca, YÖK'ün Türkçe Öğretim Merkezleri için akreditasyon şartı getireceği ve yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlar getireceği ifade edildi.

Özvar, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu'nun yükseköğretim programlarına entegrasyonunun artırılacağını da vurgulayarak, bu logonun mezunların diplomalarının uluslararası alanda daha hızlı tanınmasını sağladığını belirtti.

YÖK'ün aldığı bu kararın detayları ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

 

Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda önemli kararlar aldı. Yapılan açıklamalara göre, YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarının kapatılacağını belirtti. Bu adımın, istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara yönelik dönüşüm sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Özvar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin kaynaklarını etkin kullanmak ve istihdam odaklı yeni programlar oluşturmak amacıyla, istihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz. Özellikle öğretmenlik mesleği gibi stratejik alanlarda, 35 yaş üstündeki öğrencilere yönelik 'ikinci üniversite' kapsamında kayıtlar devam edecek."

YÖK, devlet üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinin de gelecek yıllara yönelik planlamalarını bu doğrultuda yapmalarını beklediğini belirtti. Özvar, bu adımın üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca, Türk Yükseköğretim Vizyonu kapsamında 2030'a doğru yapılanma çalışmalarının da devam edeceği ve bu çerçevede üniversitelerle bölgesel toplantılar düzenleneceği ifade edildi. Özvar, uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik güçlü bir mevzuat çalışması yürütüldüğünü ve Türkçe öğretim merkezlerine akreditasyon şartının getirileceğini de duyurdu.

 

Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

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Üniversitelilere kötü haber! Okullar açılmadan kapatıldı: YÖK son dakika duyurdu

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