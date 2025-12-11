DOLAR
Efeler İlçe Öğrenci Meclisi Yeni Döneme Başladı

Efeler İlçe Öğrenci Meclisi, Bilim Akademisi koordinasyonunda yeni döneme başladı; öğrencilerin görüşlerini yönetime taşıyacak oturumlar yıl boyunca sürecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:43
Efeler İlçe Öğrenci Meclisi Yeni Döneme Başladı

Efeler İlçe Öğrenci Meclisi yeni döneme başladı

Efeler İlçe Öğrenci Meclisi, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi koordinasyonunda yeni dönem çalışmalarına başladı. Öğrencilerin görüşlerini yönetime taşıyacağı oturumlar yıl boyunca devam edecek ve ilkokul, ortaokul ile lise düzeyinde ayrı oturumlarla yürütülecek.

Açılışta vurgular

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan açılış programında yaptığı konuşmada meclisin eğitimde katılımcı bir kültür oluşturduğunu belirtti. Özcan, "Demokrasi, bir ülkenin geleceğe güvenle bakmasının temel taşıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, milletimiz için demokrasinin vazgeçilmez olduğunu ifade eder. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin hedeflerinden olan ‘Demokrasi Becerileri’ni öğrencilerimize kazandırmayı sürdürüyoruz. Bu meclis, öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri ve sorumluluk almaları için kıymetli bir zemin sunuyor" dedi.

Genç temsilcilerden mesaj

İlkokul geçici meclis başkanı Hilal Zeybek de duygularını paylaşarak görevinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti: "Okulumu temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Bu proje ile bize değer verildiğini bir kez daha hissettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederim".

Dönem hedefleri

Meclis dönem boyunca eğitim, çevre, kültür, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında çeşitli projeler yürütecek. Amaç, öğrencilerin fikirlerini projelere dönüştürerek ilçedeki eğitim süreçlerine katkı sağlaması ve demokratik katılım kültürünü güçlendirmektir.

