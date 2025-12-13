Kırkağaç’ta 38. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Coşkusu

38. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu Başarıyla Tamamlayan Bin 750 Kişi Mezun Oldu

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 38. Dönem uzman erbaşların mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi. 38. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu başarıyla bitiren toplam bin 750 uzman erbaş için düzenlenen törene geniş katılım oldu.

Törene; Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Ünal Koç, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Erkul, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Vidinel, Kırkağaç Savcısı Rukiye Gültekin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Kaya, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Okunan duaların ardından protokol konuşmaları yapıldı. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman erbaşlar görevlerine resmen başladı.

Program, belge töreni ve hediyelerin takdimi ile sona erdi. 180 gün süren eğitimlerini tamamlayan uzman çavuşlar, mezuniyet töreninin ardından aileleriyle birlikte yeni görev yerlerine gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.

