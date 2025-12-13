AÜ Öğrencileri Muratpaşa’da Göç ve Kültürel Çeşitliliği Yerinde İnceledi

AÜ öğrencileri Muratpaşa’da göç ve kültürel çeşitliliği yerinde inceledi

Antalya Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde dostluk parklarında saha gezisi

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerini, göç ve kültürel çeşitlilik çalışmalarını yerinde gözlemlemeleri amacıyla dostluk parklarında ağırladı.

Program, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASPAG) koordinasyonunda ve Muratpaşa Belediyesi Yabancılar Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Öğrenciler, Muratpaşa’da yaşayan farklı toplulukların kent kültürüne yaptığı katkıları sahada inceleme fırsatı buldu.

Taras Shevchenko Ukrayna Dostluk Parkı

Programın ilk durağı olan Taras Shevchenko Ukrayna Dostluk Parkında Ukrayna topluluğunun Antalya’daki varlığı, parkın oluşum süreci ve Ukrayna kültürüne ait semboller ele alındı.

Şirazi Türk-İran Dostluk Parkı

Ardından ziyaret edilen Şirazi Türk-İran Dostluk Parkında İran-Türk dostluğunun tarihi arka planı ve Şiraz kültürünün sanatsal yönleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkı

Programın üçüncü durağı olan Lev Tolstoy Rusya-Türkiye Dostluk Parkında Tolstoy’un barış, vicdan ve insanlık temalarını öne çıkaran evrensel değerleri çerçevesinde Rus topluluğunun kent yaşamındaki yeri değerlendirildi.

Cengiz Aytmatov Parkı

Ziyaretin son durağı Cengiz Aytmatov Parkında Kırgız edebiyatı, Kırgız kültüründe insanlık ailesi anlayışı ve Aytmatov’un felsefesi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gezi, kültürel çeşitlilikdostluk ile hoşgörü değerlerinin kent yaşamındaki rolünü vurgulayarak, öğrencilere kültürlerarası etkileşimi sahada deneyimleme imkânı sağladı.

