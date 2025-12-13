Kestel Belediyesi'nin Eğitim Seferberliği: Binlerce Öğrenciye Destek

Kestel Belediyesi eğitimde seferberlik başlattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde eğitimde başarıyı yükseltmek, fırsat eşitliği sağlamak ve yarınlara emin adımlarla ilerleyecek bireyler yetiştirmek amacıyla Kestel Belediyesi kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı.

Program ve dağıtım etkinliği

Kestel Belediyesi, ilk öğretimden ortaöğretime kadar binlerce öğrenciye kırtasiye, kıyafet, motivasyon seminerleri, eğitim setleri, sınav harçları ve üniversite bursları desteği sunmayı hedefleyen Destek Bizden Başarı Sizden sloganlı çalışma kapsamında önemli adımlar attı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan Üniversite Hazırlık Setleri, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla öğrencilere takdim edildi.

Programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Kestel İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Uzun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Erol, hazırlık setlerinin öğrencilere verilen güvenin ve desteğin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Altyapı çalışmaları ve çok yönlü eğitim desteği

Başkan Erol, ilçede ilkokuldan liseye kadar toplam 40 okulda boya, aydınlatma, bahçe düzenlemesi, çatı ve pencere yalıtımı gibi iyileştirmeler yapıldığını belirterek, yerel yönetimin imkânlarının eğitim altyapısını güçlendirmek için seferber edildiğini söyledi.

Kestel Belediyesi'nin desteğinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı kalmadığını belirten Erol, LGS tercih danışmanlığı, bilinç ve birikim atölyeleri, yetenek tarama testleri, kütüphane hizmetleri ve ilçede dışarıda okuyan öğrencilere yönelik abonman/ulaşım desteği gibi çok yönlü programların sürdüğünü aktardı. Ayrıca sınav hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavları uygulamasının başlatılacağı bildirildi.

Erol, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin temin edildiğini ve talep eden çocuklara okul kıyafetlerinin sunulduğunu belirterek, "Eğitim yolculuğunda hiçbir evladımızın maddi imkânsızlıklar nedeniyle geride kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Motivasyon ve teşekkür

Etkinliğin konuk konuşmacısı eğitimci-yazar Yavuz Yiğit öğrencilere yönelik derinlikli bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Yiğit, sivil toplumda aktif olan ve ilgi alanlarıyla bağlantı kuran gençlerin hem hayata hem de profesyonel yaşama daha donanımlı hazırlandığını vurguladı.

Programın sonunda Başkan Ferhat Erol ve Yavuz Yiğit öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi; Başkan Erol, temsili olarak hazırlanan üniversite hazırlık setlerini öğrencilere takdim etti. Diğer setlerin ise belirlenen dağıtım planı kapsamında öğrencilere ulaştırılacağı kaydedildi. Kestel İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Uzun da belediyenin katkılarının fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirterek destekleri için Başkan Erol'a teşekkür etti.

