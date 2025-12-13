DOLAR
Emirdağ'da Gürkan Emeksiz Merkez Anaokulu'nu Ziyaret Etti

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Merkez Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve okulun yürütülen faaliyetleri ile ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:01
Emirdağ'da Merkez Anaokulu Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz miniklerle buluştu

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Merkez Anaokulu'nda minik öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıfları tek tek gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Emeksiz, öğrencilerle sohbet ederek keyifli zaman geçirdi. Öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinlikleri izleyen Emeksiz, okulda yürütülen faaliyetlerin güncel durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı ve okulun ihtiyaçları konusunda idare ile istişarede bulundu.

Ziyaretlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini vurgulayan Emeksiz, şöyle dedi: "Son yıllarda anaokullarında eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. İlçede önümüzdeki günlerde okullara benzer ziyaretlerimiz devam edecektir. Merkez Anaokulu’nun geçtiğimiz yıl kapasitesi artırıldı. İlçede okul öncesi eğitime katılım oranı, her yıl artarak yükselmektedir. Eğitimin tüm kademelerinde düzenli saha çalışmalarınız devam etmektedir. Yeni dönemde okullara yönelik desteklerimiz devam edecektir. Öğrencilere başarı dilerim"

