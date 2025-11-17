Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Başladı

Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

Törenin açılışı

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış dersini veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitenin sadece diploma vermekle kalmadığını; gençlerin çağın değişimine uyum sağlaması, kendini geliştirmesi, değer sahibi olması ve hayat boyu öğrenmeyi benimsemesinin önemine vurgu yaptı.

Yapay zeka ve insan değeri vurgusu

Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasında yapay zeka çağında karakter, değerler ve donanım sahibi olmanın gerekliliğini şöyle ifade etti:

'İyi yetişmiş insan olmayı burada bir hedef olarak belirlediğinizde, üniversiteyi bitirdikten sonra hayatta ne değişirse değişsin, değişim ne kadar bizler için tehditkar olursa olsun o değişimin önünde olanlar olarak biz kazanırız, biz başarılı oluruz. Bugün yapay zeka var belki. Tehdit eden bir unsur bir yandan da. Pek çok mesleği, pek çok meslek sahibini pek çok anlamda insanı işsiz bırakacak bir potansiyel var. Ama yapay zekanın yapamayacağı işler de var. Bizim o donanımda olmamız lazım. O karakteri, yapay zekayı yenecek şekilde kendimize kazandırırsak ne zeka çıkarsa çıksın biz onun önünde oluruz. O yüzden vicdanımız olacak, adalet duygumuz olacak, merhametimiz olacak, sorumluluk duygumuz, irademiz olacak ve değerlerle yüklü bir misyonla hayata yürüyeceğiz.'

Kasapoğlu ayrıca ülke genelinde gençlik ve eğitim altyapısının güçlendiğini, yükseköğretime yapılan yatırımların öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek: '81 ilin tamamında üniversiteler, yurtlar, burslar, krediler, spor tesisleri, proje destekleri, uluslararası programlar bunlar sizler için çok ama çok önemli imkanlar. Bu imkanlar sizler için önemli bir zemin. Lütfen bunları iyi değerlendirin. Bizim kültürle, sanatla, teknolojiyle, sporla, siyasetle hayatın alanında ilgili olan gençliğe karşı önemli hayallerimiz var. Kendinizi bunların hiçbirinden mahrum bırakmayın, bunları en güçlü şekilde değerlendirin.'

Vali ve rektörün mesajları

Uşak Valisi Naci Aktaş da törende konuştu ve öğrencilere güvenlik, huzur ve barınma konularında devletin çalışmaları hakkında şunları söyledi: 'Hiçbir zaman unutmayınız ki bizler, sizlerin daha iyi şartlarda eğitim almanız ve üniversite hayatınızı güven içinde sürdürmeniz için durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği en temel önceliğimizdir. Her bir evladımızı bize emanet olarak görüyor, bu bilinçle emniyet güçlerimizle birlikte titizlikle hareket ediyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki ilimizde öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere devlet yurtlarımızda kapasitemiz yeterlidir. Arzu eden her bir öğrenci kardeşimiz bizlerin misafirleridir'.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversitenin kuruluşu ve güncel durumu hakkında bilgi vererek üniversitenin 2006 yılında kurulduğunu, genç yaşına rağmen başarı grafiğinin yüksek olduğunu ifade etti. Rektör Savaş konuşmasında şu bilgileri paylaştı: 'Uşak Üniversitesi 2006 yılında kurulan yaşı genç ama başarısı yüksek bir üniversite. Bugün itibari ile 14 tane fakültesi, 10 tane meslek yüksekokulu, 1 tane yüksekokul ve 1 tanede lisans eğitim enstitüsünden oluşmaktadır. Bugün itibari ile toplam öğrenci sayımız 23 bin 944 ve yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise bin 608 olarak bulunmaktadır. Öğrencilerimiz her şeyin üzerinde üniversitemize katkı sunan bireylerdir. Onun için hem akademik yönden hem de altyapı yönden en rahat ortamı oluşturabilmek için geldiğimizden bu yana gerçekten çalışıyoruz. Yeni nesil üniversite vizyonumuzla ile adım adım güçlendirdik. Bu emeğin en görünür çıktısı 2025 yılının 18 Temmuz’da almış olduğumuz Yüksek Öğretim Kalite belgesidir. Bu bize şunu kazandırdı, bugün Uşak Üniversitesi, Avrupa’da akreditilen üniversitelerin listesinde yerini aldı ve öğrencilerimiz, bugün Avrupa’nın herhangi bir yerinde işleme tabiri tutulmaksızın yüksek lisans, doktora ve işbirliği imkanlarına sahip olduğu, tekrar hayırlı olsun diyorum'.

Plaket ve merkez açılışı

Konuşmaların ardından programa katılanlara plaket takdim edildi ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na plaket verildi. Törenin ardından kampüs içinde inşaatı tamamlanan Deri Tekstil ve Seramik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış protokol üyelerinin kurdele kesimiyle yapıldı; kurdele kesiminin ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet binayı gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

