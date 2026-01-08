Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir: Şehirle Bütünleşen Üniversite Vizyonu

Uşak Üniversitesi'nde tanışma toplantısı: Ortak vizyon vurgusu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, göreve başlamasının ardından düzenlenen tanışma programı kapsamında akademik ve idari personelle bir araya geldi. Toplantı, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve üniversitenin geleceğine yönelik ortak vizyonun paylaşıldığı bir buluşma oldu.

Açılış ve yönetim anlayışı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Demir, personelle ilk kez buluşmanın verdiği mutluluk ve sorumluluğu dile getirdi. Bu etkinliği yalnızca bir tanışma programı olarak görmediğini, bunun ortak bir vizyonun ve geleceğin ilk adımı olduğunu vurguladı. Yönetimi bir makam değil, ortak bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü belirtti.

İnsana yatırım ve üniversitenin rolü

Prof. Dr. Demir, üniversitelerin sadece meslek kazandıran veya diploma veren kurumlar olmadığını; insana bakış açısı kazandıran, düşündüren ve çözüm üreten yapılar olması gerektiğini ifade etti. Uşak Üniversitesi’ni kampüs sınırlarıyla sınırlı görmediğini, üniversitenin şehirle birlikte düşünen, üreten ve büyüyen bir yapı olması gerektiğinin altını çizdi.

Rektör, üniversitenin şehrin aklı, vicdanı ve hafızası olduğunu belirterek, üniversite-şehir iş birliğinin tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Bu iş birliğinin protokollerle sınırlı kalmaması, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, tarım paydaşları ve sivil toplum örgütleriyle güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması gerektiğine dikkat çekti.

İhtisas alanları ve proje odaklı yaklaşım

Uşak Üniversitesi’nin ihtisas alanları olan deri, tekstil ve seramik sektörlerinin şehrin geleceğinde kilit rol oynadığını belirten Demir, bu alanlarda disiplinler arası ve katma değer üreten projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Akademik ve idari kadronun önemi

Akademik personelin bilgi üretimi ve öğrenci yetiştirmedeki temel rolünü vurgulayan Rektör, idari personelin ise üniversitenin düzeni ve sürekliliğini sağlayan vazgeçilmez güç olduğunu ifade etti. Akademik ve idari yapının birbirini tamamlayan iki unsur olduğuna dikkat çekti ve hiçbir emeğin küçük görülmeyeceğini belirtti.

Dijital dönüşüm ve yönetim ilkeleri

Konuşmasında dijitalleşme, yapay zekâ ve uzaktan eğitim gibi kavramlara da değinen Prof. Dr. Demir, teknolojinin insanın hizmetine girdiğinde anlam kazandığını söyledi. Uşak Üniversitesi’nin değişime uyum sağlayan değil, değişimi yönlendiren bir kurum olması gerektiğini vurguladı.

Genç akademisyenlerin önünü açan, tecrübeli akademisyenlerin birikimini kurumsal güce dönüştüren ve idari personelin mesleki gelişimini önemseyen bir yönetim anlayışını benimsediklerini aktardı. Yönetim anlayışının temelinde şeffaflık, katılımcılık ve adalet olduğunu belirterek, kapısının tüm personele açık olacağını söyledi. Eleştirinin kurumu güçlendirdiğini ve ortak akıl ile güçlü iletişimin kurumsal başarının anahtarı olduğunu ifade etti.

Vizyon ve kapanış

Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Ahmet Demir, üniversitenin önümüzdeki döneme dair vizyonunu şu sözlerle özetledi: ‘‘Gelecek vizyonumuz, şehriyle bütünleşen üniversite, yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışı, güçlü araştırma ve proje kültürü, katılımcı ve adil yönetim modeli, güçlü aidiyet ve kurumsal kültürdür.’’

Uşaklı bir akademisyen olarak şehrin dinamiklerini yakından tanıdığını belirten Rektör, üniversiteyi herkesin gururla "Benim üniversitem" diyeceği bir kurum haline getirmeyi hedeflediklerini ve görevi bir makam değil, memlekete ve ülkeye hizmet borcu olarak gördüğünü ifade ederek, birlikte daha güçlü bir Uşak Üniversitesi inşa etme çağrısıyla konuşmasını tamamladı.

