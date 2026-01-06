Vali Aydoğdu: Gençler "Aynı Hizadan Konuşulmak" İstiyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programda Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek iletişim, kuşaklar arası değişim ve empati üzerine önemli mesajlar verdi.

Sosyoloji, kuşak farkı ve hız

Konuşmasına dünyadaki hızlı değişime dikkat çekerek başlayan Vali Aydoğdu, müziğin ve iletişim biçimlerinin toplumsal ruh halinin yansıması olduğunu belirtti. Geçmişle bugünü karşılaştıran Aydoğdu, "Bir dönem toplum yavaş akıyordu; insanlar sabrı, kaderi, acıyı ve hikâyeyi dinliyordu. Bugün ise dünya hızlı, belirsiz ve kaygılı. Gençlerin dili de bu hızın ve belirsizliğin dili. Bu bir yozlaşma değil, çağın dili".

Gençlerle yetişkinler arasındaki mesafenin müzik ya da kuşak farkından ziyade yaşam hızından kaynaklandığını vurgulayan Aydoğdu, "Yetişkinler dünyayı hâlâ yavaş okuyor, gençler ise çok hızlı yaşıyor. Biz soruyu sorduğumuzda, gençler çoktan başka bir evrene geçmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin yaşamı kökten değiştirdiğini ancak insanın anlaşılma ihtiyacının değişmediğini dile getiren Vali Aydoğdu, "Bir zamanlar radyodan korkuldu, sonra televizyondan. Bugün sosyal medya konuşuluyor. Teknoloji değişir ama insanın anlaşılma ihtiyacı hiç değişmez. Değişen sadece ifade biçimidir" dedi.

İletişimde yaklaşım: Emir değil, anlama

Gençlerle kurulacak iletişim dilinin önemine dikkat çeken Aydoğdu, otoritenin artık ses tonuyla değil, samimiyet ve tutarlılıkla kurulduğunu ifade etti. Vali Aydoğdu, "Emir dili direnç üretir, yasak dili isyan üretir. Ama anlama dili güven, samimi dil ise bağ kurar. Gençler artık yüksek sesle değil, aynı hizadan konuşulmak istiyor" dedi.

Yeni neslin kusursuzluk aramadığını, gerçeklik ve samimiyet aradığını belirten Aydoğdu, "Gençler ünvanlara değil hikâyeye, ne söylediğinize değil nasıl söylediğinize bakıyor. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz ama gerçek olmak zorundasınız" sözleriyle beklentileri özetledi.

Hekimlik: Bilgi kadar gönül de

Hekimlik mesleğine özel vurgu yapan Vali Aydoğdu, tıbbın yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını; insanın kalbine dokunabilmenin en az bilgi kadar önemli olduğunu vurguladı. Aydoğdu, "Hekimlik sadece teknik bir bilgi birikimi değildir. Karşınızdaki hastaya yalnızca bir ‘vaka’ olarak değil, bir insan, bir can olarak bakmalısınız. Sizin en büyük ilacınız; empatiniz, anlayışınız ve güler yüzünüzdür" dedi.

Gittikçe maddileşen dünyada manevi değerlerin daha da kıymetli hale geldiğini söyleyen Vali Aydoğdu, "Dünya değişir, teknoloji değişir ama insanın kalbine dokunan şey hiç değişmez. İnsanı insan yapan duygularıdır. Duygularımızın farkında olmalı ve onları kaybetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

İnsanı merkeze alan başarı

Empati, şefkat ve insana değer vermenin kalıcı başarının temel unsurları olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "İnsanı merkeze almayan, içinde şefkat barındırmayan hiçbir başarı kalıcı değildir. Sizler bu bilinçle hareket ettiğinizde, hem mesleğinizde hem de hayatınızda iz bırakan hekimler olacaksınız" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere olan güvenini dile getiren Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerin ülkesine ve milletine faydalı, empati yeteneği güçlü ve insan odaklı hekimler olarak yetişeceğine inandığını belirterek gençlere başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, genç hekim adaylarının en iyi şekilde yetişmesi için başta Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Mecit Kantarcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Tıp Fakültesi hocaları ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. GENÇLERLE İLETİŞİM, KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞİM, EMPATİ VE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN VALİ AYDOĞDU, GENÇLERİN ANLAŞILMA İHTİYACININ HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNA VURGU YAPTI