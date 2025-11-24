Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü: Aras Öğretmenlerle Buluştu

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Uygulama Otelinde düzenlenen yemekte öğretmenleri ağırladı; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:22
Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü: Aras Öğretmenlerle Buluştu

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı

Uygulama Otelinde yoğun katılımlı buluşma

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Uygulama Otelinde özel bir yemek programı düzenlendi.

Programda öğretmenler meslektaşlarıyla bir araya gelerek günün anlamına uygun bir buluşma gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van'da okul müdürlüğü yaptığı dönemlerdeki öğrencilerini programa özel misafir olarak davet etti.

Aras, program boyunca masaları tek tek dolaşıp öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ve çiçek takdim ederek emekleri için teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü pastası kesildi ve gün boyunca çekilen fotoğraflarla anılar ölümsüzleştirildi.

Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras yaptığı konuşmada öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, "Öğretmenlik; sabır, fedakârlık, sevgi ve geleceğe dair umudu her gün yeniden yeşerten özel bir meslektir. Van’ın eğitim yolculuğunda en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize de rahmet diliyorum" dedi.

