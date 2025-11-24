Van'da Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Öğretmene Moral Ziyareti

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, eylül ayında İpekyolu'daki okulda bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmeni evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:22
İl Milli Eğitim Müdürü Aras'tan geçmiş olsun ziyareti ve hediye

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, eylül ayında İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulunda yaşanan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmeni evinde ziyaret etti.

Aras, ziyarette öğretmene geçmiş olsun dileklerini ileterek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Ziyarette öğretmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve Van Valisi Ozan Balcının bugün kentteki tüm öğretmenlere hediye ettiği kitabı öğretmene takdim etti.

Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda 19 Eylül'de meydana gelen olayda sınıfta bulunan öğretmeni bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan, kısa sürede etkisiz hale getirilip tutuklanmıştı.

