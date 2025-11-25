Radikal Eğitim Kurumları'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Radikal Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaklaşık 600 çalışanıyla buluştu; 19 personele plaket verildi, Erdal Avcı anlamlı konuşma yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:52
Radikal Eğitim Kurumları'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Radikal Eğitim Kurumları'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Radikal Eğitim Kurumları çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama gecesinde bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

Davete; idareciler, öğretmenler ve kurum çalışanlarından oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı. Programı Radikal Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Müdürü Şive Karataş sundu. Kurumda 5. yılını dolduran 19 personele plaket takdim edildi. Etkinlik, yemek ikramı ve sahne performanslarıyla renkli anlara sahne oldu.

Kurucu Erdal Avcı'nın Mesajı

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, "Yıllardır bu mesleğin içinde bir öğretmen olarak; derslere giren, etüt yapan, gece yarılarına kadar soru çözen bir meslektaşınız olarak Öğretmenler Gününüzü içtenlikle kutluyorum." dedi.

Avcı, öğretmenlerin bir yol gösterici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Radikal Eğitim Kurumlarını kurarken şunu hayal etmiştim: Çocukların korkmadan soru sorabildiği, öğretmenin ‘performans’ kaygısı yerine ‘anlam’ kaygısı taşıyabildiği bir eğitim kurumu. Orada Nazım Hikmet de okusun, Yunus da, Beethoven da çalsın, Aşık Veysel de. Orada tek ölçü ‘en iyi üniversiteyi kazanmak’ değil, ‘en iyi insan olabilmek’ olsun. Biliyorum ki bir okul, bir eğitim kurumu ruhunu kaybederse, sıradan bir fabrikaya dönüşür. Bunu ne biz isteriz, ne de siz kıymetli öğretmenlerimiz. Toplumu dönüştürecek olan para, bina ve teknolojiler değil. Toplumu aydınlar, sanatçılar, öğretmenler ve yüksek ahlaka sahip erdemli yöneticiler dönüştürür. O yüzden pes etmeyeceğiz. İşimizi daha iyi yapacağız. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı koruyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Şimdi gelin birbirimize sarılalım, bu sofrada gücümüzü yenileyelim, sonra yine sınıflarımıza, çocuklarımıza koşalım. Sizlerle bu yolda yürümekten gurur duyuyorum."

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU, İDARECİ, ÖĞRETMEN VE KURUM ÇALIŞANLARI, 24 KASIM...

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU, İDARECİ, ÖĞRETMEN VE KURUM ÇALIŞANLARI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SEBEBİYLE DÜZENLENEN KUTLAMA GECESİNDE BİRARAYA GELDİ

RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU, İDARECİ, ÖĞRETMEN VE KURUM ÇALIŞANLARI, 24 KASIM...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SASKİ'den İlkokullara Su Tasarrufu Eğitimi
2
MTK Koleji Yıldızlar Velilerinden Darüşşafaka'ya Öğretmenler Günü Bağışı
3
Denizli OSB'den 24 Kasım'da Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret
4
Öğretmenler Günü'nde 62 Yıl Sonra İlk Öğrencileriyle Buluşan Ayten Binay Özbek
5
MEB Duyurdu: 1 Nisan’da Okullar Tatil Edildi
6
TEÇ-SEN ve DMK'dan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları İçin Düzenleme Talebi
7
Sakarya'da 25 Kasım: Büyükşehir ve Emniyetten Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Programı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat