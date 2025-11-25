Radikal Eğitim Kurumları'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması

Radikal Eğitim Kurumları çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama gecesinde bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

Davete; idareciler, öğretmenler ve kurum çalışanlarından oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı. Programı Radikal Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Müdürü Şive Karataş sundu. Kurumda 5. yılını dolduran 19 personele plaket takdim edildi. Etkinlik, yemek ikramı ve sahne performanslarıyla renkli anlara sahne oldu.

Kurucu Erdal Avcı'nın Mesajı

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı, "Yıllardır bu mesleğin içinde bir öğretmen olarak; derslere giren, etüt yapan, gece yarılarına kadar soru çözen bir meslektaşınız olarak Öğretmenler Gününüzü içtenlikle kutluyorum." dedi.

Avcı, öğretmenlerin bir yol gösterici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Radikal Eğitim Kurumlarını kurarken şunu hayal etmiştim: Çocukların korkmadan soru sorabildiği, öğretmenin ‘performans’ kaygısı yerine ‘anlam’ kaygısı taşıyabildiği bir eğitim kurumu. Orada Nazım Hikmet de okusun, Yunus da, Beethoven da çalsın, Aşık Veysel de. Orada tek ölçü ‘en iyi üniversiteyi kazanmak’ değil, ‘en iyi insan olabilmek’ olsun. Biliyorum ki bir okul, bir eğitim kurumu ruhunu kaybederse, sıradan bir fabrikaya dönüşür. Bunu ne biz isteriz, ne de siz kıymetli öğretmenlerimiz. Toplumu dönüştürecek olan para, bina ve teknolojiler değil. Toplumu aydınlar, sanatçılar, öğretmenler ve yüksek ahlaka sahip erdemli yöneticiler dönüştürür. O yüzden pes etmeyeceğiz. İşimizi daha iyi yapacağız. Mesleğimizi, meslektaşlarımızı koruyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Şimdi gelin birbirimize sarılalım, bu sofrada gücümüzü yenileyelim, sonra yine sınıflarımıza, çocuklarımıza koşalım. Sizlerle bu yolda yürümekten gurur duyuyorum."

