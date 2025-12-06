Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bilal Yılmaz Çandıroğlu Atandı

Milli Eğitim Bakanlığının atama kararıyla Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi; Nurettin Aras Adana’ya atandı.

Atama ve devir-teslim süreci

Milli Eğitim Bakanlığının yeni atama kararıyla Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, Adanaya görevlendirildi.

Yerine, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Bakanlık tarafından yapılan son düzenlemeler kapsamında Van dahil 5 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan isim bu kapsamda belirlendi.

Atama değişikliklerinin ardından ilgili illerde devir-teslim süreçlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

MEVCUT İL MÜDÜRÜ NURETTİN ARAS’IN ADANA’YA GÖREVLENDİRİLDİ.

