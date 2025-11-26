Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde anaokulu çocuklarına Toplum Destekli Polislik tarafından "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" temalı uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:20
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Büro Amirliği'nden erken yaşta trafik bilinci

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik bilinci çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde düzenlendi ve amacı çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmekti.

Eğitimi veren ekip, Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personelinden oluştu. Trafik polisleri, çocuklara güvenli geçiş yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganının önemine vurgu yaptı. Bu sayede küçük yaşta trafik farkındalığının artırılması hedeflendi.

Öğrenciler, renkli etkinlikler ve eğitici materyaller eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Uygulamalı gösterimler, interaktif oyunlar ve görsel materyallerle desteklenen eğitim, miniklerin trafikte karşılaşabilecekleri durumları tanımalarını sağladı.

Etkinlikte görevli öğretmenler, bu tür çalışmaların çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik ortamını tanımaları açısından çok değerli olduğunu ifade etti ve benzer eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

VİZE İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

VİZE İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

VİZE İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gerze'de 'Baba Okulu' ile Genç Din Görevlilerine Babalık Bilinci Eğitimi
2
Şahinbey Belediyesi, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi'nde Türkiye İkincisi
3
Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
4
BEUN'da Sosyoloji Günleri Sempozyumu başladı
5
Muğla Gençlik Meclisi: Gençler Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor
6
Samsun'da tekerlekli sandalyeli rehber öğretmen Hasan Tahsin Yazıcı, 28 yıllık deneyimle
7
Manavgat Belediyesi'nden Turizm Çalışanlarına Cinsel İstismar ve Tacizi Önleme Eğitimi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama