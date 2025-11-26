Vize'de Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi

Toplum Destekli Polislik ve Trafik Büro Amirliği'nden erken yaşta trafik bilinci

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik bilinci çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde düzenlendi ve amacı çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmekti.

Eğitimi veren ekip, Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personelinden oluştu. Trafik polisleri, çocuklara güvenli geçiş yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganının önemine vurgu yaptı. Bu sayede küçük yaşta trafik farkındalığının artırılması hedeflendi.

Öğrenciler, renkli etkinlikler ve eğitici materyaller eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Uygulamalı gösterimler, interaktif oyunlar ve görsel materyallerle desteklenen eğitim, miniklerin trafikte karşılaşabilecekleri durumları tanımalarını sağladı.

Etkinlikte görevli öğretmenler, bu tür çalışmaların çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik ortamını tanımaları açısından çok değerli olduğunu ifade etti ve benzer eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

