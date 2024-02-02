Yapay zeka yükseköğretimi nasıl değiştirecek? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı

Yapay zeka yükseköğretimin geleceğini nasıl şekillendirecek? Yapay zeka eğitimi almak için hangi bölümleri tercih etmek gerekir? Yapay zeka alanında araştırma yapmak için hangi üniversiteler öne çıkıyor? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, bu haber tam size göre. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka konusunda yaptıkları çalışmaları ve planlarını anlattı. İşte yapay zeka yükseköğretimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Yapay Zeka Bütün Programlara Entegre Olacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zekanın yükseköğretimdeki önemine dikkat çekerek, “Yapay zekâ temelli bilişim teknolojisini ve mobil yazılım temelli iletişimi bütün programlara entegre edeceğiz” dedi. Özvar, yapay zeka eğitiminin sadece mühendislik bölümleriyle sınırlı olmadığını, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri, güzel sanatlar gibi farklı alanlarda da yapay zeka becerilerinin kazandırılacağını belirtti. Özvar, bu amaçla yapay zeka alanında yeni programların açılmasının yanı sıra mevcut programların da güncelleneceğini söyledi.





Yapay Zeka Mühendisliği ve Veri Mühendisliği Bölümleri Açıldı

YÖK Başkanı Özvar, yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için lisans düzeyinde Bilgisayar, Yazılım ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin yanında 12 üniversitede ‘Yapay Zekâ Mühendisliği’ ve ‘Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği’ bölümlerinin açıldığını duyurdu. Özvar, bu bölümlerin taban puanlarının yüksek olduğunu, gençlerin yapay zeka alanına ilgi duyduğunu gösterdiğini ifade etti. Özvar, önümüzdeki dönemde yapay zeka temelli yeni programların açılmasının da planlandığını bildirdi.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Kuruldu

YÖK Başkanı Özvar, dijitalleşen dünyada dijital güvenlik konusunun giderek daha fazla önem kazandığını, bu alanda nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyelerinde 4 yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurulduğunu açıkladı. Özvar, bu okulların mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde aranan elemanlar olacağını, siber güvenlik alanında yüksek lisans ve doktora programlarının da açılacağını kaydetti.





Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ve Araştırma Merkezleri Faaliyette

YÖK Başkanı Özvar, yapay zeka alanında eğitim ve öğretimin yanında araştırmanın da önemli olduğunu, bu alanda akademik birimlerin kurulduğunu belirtti. Özvar, Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü’nün bunun en önemli örneği olduğunu söyledi. Özvar, ayrıca çeşitli üniversitelerde yapay zekâ, robotik ve yapay zekâ, tıpta yapay zekâ, yapay zekâ ve akıllı sistemler, yapay zekâ ve veri analitiği, yapay zekâ sistemleri ve veri bilimi gibi değişik adlarla 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyette olduğunu bildirdi.

Mikro Yeterlikler Yükseköğretimi Dönüştürecek

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim ve çalışma hayatı için dönüştürücü potansiyele sahip bir yenilik olarak nitelendirdiği mikro yeterliklerin, beceri, yetkinlik ve uzmanlık kazanma bağlamında öğrenenlere kısa zamanda, esnek ve daha erişilebilir fırsatlar sunduğunu, geleneksel öğretim dereceleri ve sertifika programlarından farklı olarak yükseköğretimin geleneksel öğrenme yapısının gözden geçirilmesine neden olduğunu kaydetti.





Özvar, Avrupa Komisyonu’nun, esnek ve kapsayıcı öğrenme fırsatları olarak nitelendirdiği, çeşitli kamu ve özel hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mikro yeterliklerin, Avrupa’da ve dünya çapında hızla yaygınlaştığını, YÖK olarak bu konuda da çalışmalar yaptıklarını söyledi.