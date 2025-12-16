DOLAR
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'

Yeşilyurt Belediyesi'nin 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' eğitimi Tevfik İleri'de başladı; Başkan Geçit, 'En güvenli liman ailedir' dedi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:33
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'

Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' eğitimi Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda başladı

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında okullarda yürüttüğü 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' projesinin eğitim programlarını Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda başlattı. Programda aile içi iletişimi güçlendirme, çocuk gelişimi, güvenli davranış modelleri ve sağlıklı aile tutumları konularında eğitimler veriliyor.

Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'

Programa katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, güçlü aile yapısının güvenli ve sağlıklı toplumun temeli olduğunu vurguladı. Başkan Geçit, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanabilmesi, sevgi, anlayış ve sağlıklı iletişimin hâkim olduğu aile ortamlarıyla mümkündür. En güvenli liman ise hiç şüphesiz ailedir.'

Başkan Geçit, ailelerin çocuklarla kurduğu sağlıklı iletişimin risklerin önlenmesinde ve çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişmesinde kritik rol oynadığını belirterek, projenin aile değerlerinin korunmasına yaptığı katkıya dikkat çekti.

Eğitimin hedefleri ve kapsamı

Üç gün sürecek eğitim programının açılışında Başkan Geçit, aile bağlarının güçlendirilmesiyle çocukların daha güvenli, destekleyici ve sağlıklı ortamlarda büyümesinin hedeflendiğini aktardı. Başkan ayrıca, belediyenin yalnızca fiziki yatırımlarla değil; insan odaklı, toplumu güçlendiren sosyal projelerle de geleceği inşa etmeye devam ettiğini söyledi.

Konuşmasında ailelere ve öğrencilere tavsiyeler veren Başkan Geçit, öğrencilere doğru arkadaş seçiminin önemini, sorunlarda ailenin ilk başvurulacak güvenli liman olduğunu ve aile içi iletişimin gençleri hayata karşı daha dirençli kıldığını vurguladı. Başkan Geçit, eğitimlerin bugüne kadar ilçe genelinde yaklaşık iki bin 300 öğrenciye ulaştığını belirtti ve programın öncelikle çocuklarla başlayıp ardından ailelere yönelik çalışmalarla devam edeceğini açıkladı.

Uygulama ve işbirliği

Başkan Geçit’in konuşmasının ardından, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli öğretmen Sevda Kızılca ile psikolog Hacer Atalan öğrencilere güvenli yaşam becerileri, riskli durumlara karşı farkındalık, sağlıklı iletişim yöntemleri ve aile içi dayanışmanın önemi hakkında bilgiler aktardı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği eğitimler, planlama doğrultusunda ilçedeki diğer okullarda ve ailelere yönelik programlarla devam edecek.

