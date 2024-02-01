YKS başvuru ücretlerine yüzde 156 zam: Sınava girecek adaylar dikkat! Son gün 26 Şubat

YKS, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran’da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran’da yapılacak. YKS’ye girecek adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ÖSYM’nin yayımladığı YKS Kılavuzu’nu dikkatlice okumaları, başvuru şartlarını ve sınav kurallarını öğrenmeleri gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti, sınava girecek oturum sayısına göre değişiyor. Adaylar, TYT için 115 TL, AYT için 295 TL, YDT için 295 TL ödeyecekler. Lisans programlarına yerleşmek isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 TL ödemek zorunda kalacaklar. Bu rakamlar, geçen yıla göre yüzde 156 oranında bir artış anlamına geliyor.





Başvuru ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen adayların başvuruları geçerli olmayacak. Ayrıca, başvuru ücreti iadesi yapılmayacak.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvurusu yapmak için, adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapmak için kullandıkları şifreleri ile ÖSYM’nin 1 internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapmaları gerekiyor.





Başvuru işlemleri sırasında, adayların fotoğraf, iletişim bilgileri, mezuniyet durumu, engel bilgisi, sınava girecekleri oturumlar, tercih edecekleri sınav merkezi, yabancı dil seçimi gibi bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmeleri önem taşıyor.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, AİS’ten başvuru bilgilerini gösteren Başvuru Bilgileri Belgesi’ni edinebilecekler. Bu belge, sınava giriş belgesi yerine geçmeyecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlanacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini AİS’ten edinebilecekler. Sınav giriş belgesinde, adayın sınava gireceği yer, tarih, saat, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.





Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgelerinin yanı sıra nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi resimli ve onaylı bir kimlik belgesi getirmeleri gerekiyor. Kimlik belgesi olmayan veya kimlik belgesi geçersiz olan adaylar sınava alınmayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, sınavdan yaklaşık bir ay sonra ÖSYM’nin internet sitesinden açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını AİS’ten öğrenebilecekler. Sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek.





YKS sonuçlarına göre, adaylar yükseköğretim programlarına yerleştirilmek üzere tercih yapabilecekler. Tercih işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde ÖSYM’nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından yapılacak. Tercih yapacak adayların, ÖSYM’nin yayımlayacağı YKS Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.