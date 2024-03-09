YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi

ÜNİVERSİTELERDE AÇILAN YENİ BÖLÜMLER: 2024 YKS TERCHİHLERİ İÇİN 17 YENİ BÖLÜM!

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS'ye girecek adaylara müjdeli bir haber verdi. Üniversitelerde açılacak 12 ön lisans ve 5 lisans bölümü ile tercih imkanları genişledi. Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri alanlarında yetişmiş insan kaynağı oluşturmak amacıyla, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada, Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu'nun çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. İşte, açıklanan yeni bölümler ve detaylar:





YÖK Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen "Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısında yaptığı açıklamada, üniversitelerde Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri konularında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla lisans ve ön lisans düzeyinde 17 yeni bölüm açılacağını duyurdu. Bu gelişme, 2024 YKS'ye girecek adaylar için heyecan uyandırdı.

YÖK bünyesinde faaliyet gösteren "Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu," değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm ve program yapılarını inceleyerek olası program önerilerini Yükseköğretim Kurulu'na sundu. Bu çerçevede alınan kararlarla birlikte, ön lisans ve lisans düzeyinde açılacak olan yeni bölümler belirlendi.

Yapılan son dakika açıklamasında YÖK Başkanı Özvar, "Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri konularında yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak yeni bölümler açma kararı aldık. Bu sayede hem teknolojiye dayalı iş dünyasının ihtiyacı karşılanacak hem de gençlerimiz bu alanlarda yetişerek ülkemize katma değer sağlayacaklar." şeklinde konuştu.





Yeni bölümlerin, 2024 YKS tercih döneminde adaylara sunulacak olması, öğrencilerin gelecek kariyerleri için çeşitli alanlarda nitelik kazanma şansını artırmaktadır. Adaylar, YKS tercih kılavuzunu inceleyerek kendilerine uygun olan bölümleri seçebilirler.

Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri alanlarında açılacak olan bölümler, Türkiye'nin teknolojik ve bilimsel gelişimine önemli katkılar sağlayacak ve gençlerin bu alanlarda uzmanlaşarak gelecekteki iş dünyasına yönlendirilmesine yardımcı olacaktır.

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARI BELİRLENDİ: YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ EĞİTİMLERİ GELİYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen "Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri konularında Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yeni eğitim programlarına yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Yapılan son dakika açıklamasında, YÖK tarafından oluşturulan "Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu"nun tamamladığı çalışmalar sonucunda, lisans ve ön lisans düzeyinde 17 yeni bölüm açılacağı duyuruldu. Bu bölümlerle birlikte, öğrencilere yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri konularında geniş kapsamlı eğitimler sunulacak.

Yeni eğitim programlarının içeriğine dair detayları paylaşan Özvar, özellikle programlardaki derslerin büyük üniversitelerin öğretim üyeleri tarafından online ve senkron bir şekilde verileceğini belirtti. Böylece, programların açıldığı üniversitenin öğrencileri, başka bir üniversitenin öğretim üyesinden ders alma imkanına sahip olacak. Ayrıca, sektör temsilcilerinin de bu programlara katkı sunacağı ve öğrencilere sektörle entegre eğitim verileceği vurgulandı.

Öğrencilerin en iyi şekilde faydalanabilmesi ve eğitim kalitesini yükseltebilmek adına sektör temsilcileri ve uzman hocaların katkılarının önemli olduğunu vurgulayan Özvar, yeni programlarda kalite güvencesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programlarına ve bilgisayar programcılığı, web tasarımı, kodlama gibi önlisans programlarına sahip olan üniversitelerin belirlendiğini açıklayan YÖK Başkanı, 12 ön lisans programının derslerinin belirlendiğini, aynı zamanda lisans bölümleri için de ortak bir ders listesi ve müfredatın belirlenerek takip edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bu adımların, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlamak ve gençleri yenilikçi teknoloji alanlarında yetiştirmek amacıyla atıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELERİNDE YENİ BÖLÜMLER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamalarına göre, Türkiye'de yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda, lisans ve ön lisans düzeyinde toplamda 17 yeni bölüm açılacak ve bu bölümler Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde hayata geçirilecek.

Yeni bölümlerin açılacağı üniversiteler arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Açılacak olan lisans bölümleri arasında "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri," "Yazılım Geliştirme," "Bilgi Güvenliği Teknolojisi," "Veri Bilimi ve Analitiği," ve "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bulunmaktadır.

Ön lisans düzeyinde ise tamamı yeni olan 12 bölüm hayata geçirilecek. Bu bölümler arasında "Yapay Zekâ Operatörlüğü," "Büyük Veri Analistliği," "Otonom Sistemler Teknikerliği," "Dijital Dönüşüm Elektroniği," "Robotik ve Yapay Zekâ," "Oyun Geliştirme ve Programlama," "Bulut Bilişim Operatörlüğü," "İmalat Yürütme Sistemleri," "Kurumsal Bilişim Uzmanlığı," "İnsansız Araç Teknikerliği," "Ön-yüz Yazılım Geliştirme," ve "Arka-yüz Yazılım Geliştirme" yer almaktadır.

Bu bölümlerle birlikte, Türkiye'nin teknolojik ve bilişim alanındaki potansiyelini artırmak, öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunmak hedeflenmektedir.