Gaziemir'de Firmalardan Okullara 17 Gelişmiş Bilgisayar Bağışı

Gaziemir Kaymakamlığı öncülüğünde firmalardan alınan 17 gelişmiş bilgisayar, Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslim edildi; kampanya okul-sanayi iş birliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:16
Gaziemir'de firmalardan okullara bilgisayar bağışı kampanyası

Gaziemir Kaymakamlığı ve bazı kuruluşların iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında, firmaların elindeki atıl ve çalışır durumdaki bilgisayarlar okullara bağışlanarak öğrencilere sunuluyor.

Kampanyanın ilk adımı: 17 bilgisayar teslim edildi

Kampanya çerçevesinde firmalarda atıl kalan ancak çalışır durumda olan bilgisayarlar, Gaziemir Kaymakamlığı tarafından belirlenen okullara bağışlanıyor. İlk aşamada iki firma tarafından bağışlanan 17 bilgisayar, Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslim edildi.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

Teslim törenine Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla ile bağış yapan firmaların yöneticileri katıldı. Bilgisayarlar, lisenin müdürü Ahmet Kaya'ya takdim edildi.

Törende konuşan Kudret Kurnaz, gelişmiş özelliklere sahip bilgisayarların bağışlanmasından dolayı şirket yöneticilerine teşekkür etti. Bu bağışlarla Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin gelişmiş bilgisayarlarla eğitim görme imkanına kavuştuğunu vurgulayan Kurnaz, okul-sanayi iş birliği'nin geliştirilmesi için tüm kesimlerin özveriyle çalışmasının önemine değindi. Ayrıca firmalardan mesleki deneyimlerin öğrencilere aktarılması konusunda destek beklediklerini ifade etti.

