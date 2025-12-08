Mersin'de Dikiş Kursu: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Anneler Üretiyor ve Sosyalleşiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan Engelsiz Yaşam Merkezindeki dikiş kursu, özel bireylerin annelerine hem sosyalleşme hem dayanışma hem de üretim imkanı sunuyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimine katkı sağlarken, çocuklarını merkeze getiren anneleri de destekliyor.

El emeği, dayanışma ve sosyalleşme bir arada

Merkezde süren kurs, annelere kendilerine ait zaman yaratma fırsatı tanıyor. Çocuklar çeşitli aktivitelere katılırken anneler, usta öğretici eşliğinde dikiş eğitimi alıyor; sanayi tipi, overlok ve reçme makineleriyle tanışıyor, ev tekstili ve giyim ürünleri üretiyorlar. Kurs, katılımcılara günlük hayatın stresinden uzaklaşma ve el emeği ürünler ortaya koyma olanağı sağlıyor.

Günlük hayatta sosyalleşmekte zorlanan özel birey anneleri, atölye ortamında kaynaşmanın ve dayanışmanın mutluluğunu yaşıyor. İhtiyaçları doğrultusunda kendileri ve aileleri için giysi dikimi yapan kadınlar, aynı zamanda hobi geliştirip keyifli vakit geçiriyor.

"Sanayi tipi, overlok ve reçme gibi makinalardan da öğrenim sağlıyorlar. Annelerimiz burada mutlu ve deşarj oluyorlar. Çok güzel vakit geçirdiklerini sık sık ifade ediyorlar. Hem çocuklarına birçok ürün üretiyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi olarak özel bireylerimiz ve anneleri ile birlikte olmaya, onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi Usta Öğretici Özlem Ünal.

