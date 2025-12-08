DOLAR
Prof. Dr. Ersin Karaman'dan Erzurum Lisesi'ne Anlamlı Ziyaret

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:12
Ziyarette anılar tazelendi, öğretmen ve öğrencilerle buluşma gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Prof. Dr. Ersin Karaman, mezun olduğu Erzurum Lisesi'ni ziyaret etti.

Karaman, İl Müdürü Süleyman Ekici ile birlikte yıllar sonra okulun atmosferini yeniden soludu. Ziyarette okulda görevine devam eden öğretmenlerden Sibel Kasil ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ersin Karaman, okulun duvarında yer alan ve daha önce görev yapan, emekli olan ya da farklı görevlere atanan öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu şeref tablosunu inceleyerek anılarını tazeledi.

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen yetkililer, BYS hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret, sınıfların ziyaret edilmesi ve öğrencilerle yapılan sohbetlerle devam etti.

