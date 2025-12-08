DOLAR
Toti ile Poti Patnos'ta: Van Devlet Tiyatrosu 50 Öğrenciyle Buluştu

Van Devlet Tiyatrosu'nun Toti ile Poti oyunu, Ağrı İl Kültür ve Kongre Merkezi'nde Patnos'tan gelen 50 öğrenciyle buluştu; tiyatro, spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle unutulmaz bir gün yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:04
Çocuklara özel gösterim Ağrı İl Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Toti ile Poti oyunu, Ağrı İl Kültür ve Kongre Merkezi'nde Patnoslu öğrencilerle buluştu. Etkinlik, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı ve tiyatronun büyülü atmosferi yakından yaşandı.

Patnos'tan katılan 50 öğrenci, oyun öncesinde düzenlenen spor aktiviteleriyle güne enerjik bir başlangıç yaptı. Renkli sahne performansı öğrencilerin beğenisini toplarken, coşku dolu atmosfer onların gün boyu motive olmasını sağladı.

Oyun sonrası öğrenciler, Yeşilay Ağrı Şubesi'nde ağırlandı. Burada sağlıklı yaşam, farkındalık ve toplumsal değerler üzerine bilgilendirici bir buluşma gerçekleştirildi. Misafirperverlikle karşılanan öğrenciler, günün anlamına uygun etkinliklerle güzel anlar yaşadı.

Program, öğrenciler için hazırlanan tatlı ikramlarla son buldu. Sanat, spor ve dostluğu bir araya getiren etkinlik, hem eğitici hem de unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı.

