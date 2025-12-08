Çamlıca Koleji'nde Aile ve Çocuk İletişimi Semineri Velilerden Tam Not Aldı

Çamlıca Koleji İlköğretim Kampüsü tarafından organize edilen ve Çamlıca Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. sınıf velilerine yönelik "Aile ve Çocuk İletişimi" semineri yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin duygusal, sosyal ve akademik gelişiminde aile içi iletişimin önemine vurgu yaptı.

Konuşmacı ve İçerik

Seminerde konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz yer aldı. Yılmaz, ebeveyn-çocuk iletişiminde sağlıklı yaklaşım yöntemleri, aile içi etkileşimin çocuk gelişimine etkileri ve iletişimde sık yapılan hatalar üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Seminare katılan veliler sunumun son derece faydalı olduğunu belirterek okul yönetimine ve konuşmacıya teşekkür etti. Velilerden gelen olumlu geri bildirim etkinliğin başarısını gösterdi.

Okul Yönetiminin Açıklaması

Okul yönetimi, velilerin yoğun katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

