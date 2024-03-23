YÖK duyurdu: YKS başvurularını kaçıranlara “Ek Başvuru” şansı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için YÖK önemli bir açıklamada bulundu. Bu sınava girmek isteyen ancak herhangi bir neden başvuru tarihlerini kaçırmış adaylar için ikinci bir hak daha tanınacak. 8 ve 9 Haziran 2024’te yapılacak olan sınav için adaylar, 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

Başvurular nasıl yapılıyor?

YÖK tarafından tanınan ikinci bir hakla adaylar 25 Mart-28 Mart 2024 tarihlerinde YKS için başvuru yapabilecekler. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapabilecekleri gibi, bireysel bir şekilde ÖSYM’nin internet adresinden de yapabilecekler. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de YKS için başvuru yapılabilecek.

Daha önce belirlenen tarihlerde başvuru yapmış olan adaylardan ise yeniden başvuru alınmayacak.