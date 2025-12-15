Yozgatlı Öğretmen İlknur Ertaç, Ekran Bağımlılığına Karşı Kitap Yazdı

Okuduğu haber ilham verdi

Yozgat'ta görev yapan sınıf öğretmeni İlknur Ertaç, kaleme aldığı eserle ekran bağımlılığının zararlarına dikkat çekti. Ertaç, 75. yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu'nda görev yapıyor ve 15 yıldır öğretmen olarak çalışıyor.

Ertaç, uzun süre ekrana bakmaktan dolayı sağlık sorunu yaşayan bir çocuğun başına gelenlerden etkilenerek kitap yazmaya karar verdi. Okuduğu haberi uzun süre unutamadığını belirten öğretmen, amacı çocukları bu zarardan korumak olduğunu söyledi.

"Okumayı çok severim. O yüzden çocukları okumaya teşvik etmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sadece okumak değil yazmak da benim için çok önemli. Öğrencileri de bu konuda geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kitap yazmayı aslında hep istiyordum. Genel ağda gördüğüm bir haberden etkilendim. Gerçek bir olay üzerine hikaye kaleme almanın daha etkili yansıyacağını düşündüm"

Ertaç, derslerinde bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi cihazların ölçülü kullanılmasının önemine vurgu yapıyor ve aile içi faktörlerin ekran bağımlılığına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Yazdığı eserin hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ettiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.

"Ekran bağımlılığı sorununu nasıl aşabiliriz, nasıl engel olabiliriz, buna dikkat çekmek amacıyla yazdığım bir hikaye. Ekran bağımlılığının en üst seviyeye geldiği noktadan öncesi ve sonrası var hikayemde. Öncesinde hikayemde ailenin yapısını anlattım. Aile bağlarının öneminden bahsetmek istedim. Aile, birbirine ne kadar güçlü bağlarla bağlandıysa birbirine çocuk da güvenli bir ortamda yetişiyor. Ama aile bağları zayıfladıysa bu durum çocuklara yansıyor. Bir sorun varsa nedeni vardır. Her şey mükemmelken sorunun neden çıktığını düşünürüz. Ama görmediğimiz bize normal gelen şeyler çocuklar üzerinde sorun olabiliyor. Bu sorunlara dikkat çekmek istedim. Sorunlara çözümler buldum"

Okul Müdürü Gamze Açıkgöz ise Ertaç'ın eserinden duydukları gururu dile getirdi: "Öğrencilerimizin hayal dünyalarına dokunan her eser çok kıymetli bizim için. Böyle güzel çalışmaların diğer öğretmenlerimize ve çocuklarımıza da ilham olacağına inanıyorum. Veli ve eğitimci olarak kitabı çok beğendim. Öğretmenimizi gönülden tebrik ediyorum"

