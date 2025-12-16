DOLAR
Yunus Emre Termik Santraline Teknik Gezi — Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Yunus Emre Termik Santraline giderek İSG eğitimi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:08
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Yunus Emre Termik Santralinde

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yunus Emre Termik Santraline teknik gezi gerçekleştirdi. Gezi, öğrencilere saha deneyimi kazandırmak ve enerji üretim süreçlerini yerinde göstererek mesleki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendi.

Programda verilen eğitimler ve bilgilendirmeler

Teknik geziye katılan öğrencilere öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi. Ardından, termik santral türleri, santralin dâhil olduğu sınıf ve çalışma prensipleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Eğitimler, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ortamıyla pekiştirmesine yönelik hazırlandı.

Çevre duyarlılığı ve saha incelemesi

Santralde uygulanan çevreye duyarlı üretim anlayışı kapsamında kullanılan teknolojiler ve ekipmanlar tanıtıldı; çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Programın sonunda öğrenciler, gerçekleştirdikleri saha gezisi ile üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu ve uzmanlarla birebir görüşme imkânı elde etti.

