Yusuf Tekin'den eğitim sürelerinde radikal değişiklikler açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim-öğretim sisteminde radikal değişikliklere gidileceğini açıkladı. Müfredatta sadeleştirme çalışmaları ve eğitim sürelerinde yapılacak değişikliklerle ilgili detaylar veren Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin daha verimli bir eğitim süreci yaşamalarını hedeflediklerini belirtti.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut eğitim sisteminde derslerde ele alınan kazanım sayısının fazlalığı ve haftalık ders saatlerinin yetersizliğinin öğrencilerin başarısını olumsuz etkilediğini vurguladı. Öğretmenlerin haftalık ders saatlerini yetersiz bulması nedeniyle öğrencilerin elde ettiği çıktıların beklenen düzeyde olmadığını ifade etti.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı sadeleştirme ve ders saatlerini yeniden düzenleme çalışmalarının öğrencilere fazla yüklenmemeyi ve öğretmenlere daha elverişli ders anlatımı için zaman tanımak amacıyla yapıldığı belirtildi. Bakan Tekin, bu çalışmaların öğretmenlerin öğrencilere gereken bilgileri en iyi koşullarda aktarabilmelerini sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Bakanlığa yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte yaz tatillerinin kısaltılması ve ders saatlerinde Türkiye genelinde yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor. Bu değişikliklerle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin daha verimli bir eğitim süreci yaşamaları hedefleniyor.