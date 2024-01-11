1 Ocak'tan önce bu işlemi yapmayanlar üzülecek! Artık 3 bin 945 TL ödemek zorundasınız

2024 yılının ilk günlerinde zam haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Yeni yıl da yapılan olan bu zamları duyan vatandaş isyan edecek. İşte Detaylar…

1 Ocak'tan önce bu işlemi yapmayanlar üzülecek! Artık 3 bin 945 TL ödemek zorundasınız
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2023 yılını zamlarla bitirmiştik yeni yılda da zam haberleri duymaya devam edeceğiz. 2024 yılının ilk günlerinde zamlı ücretler açıklanmaya başladı. Detaylar haberimizde…

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BELLİ OLDU! 2024 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR? 2024 EHLİYET HARCI NE KADAR?

2024'te pasaport ne kadar, 2024'te ehliyet ne kadar? Yılbaşın da yurt dışından alınacak pasaport, ehliyet ve cep telefonu ithalatında alınacak ücretlerin akıbeti belli oldu.

2024 yılında yürürlüğe girecek harç kanununa ilişkin genel tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlanarak pasaport ve ehliyetlere ilişkin yeni harçlar açıklandı. 2024'te pasaport ücreti ne kadar? 2024'te pasaport maliyeti ne kadar olacak? Detaylar burada...

2024 PASAPORT ÜCRETİ

Bu kararın kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte yıllık pasaport ücreti 2.396,60 lira olarak belirlenmiş olup, üç yıllık geçerlilik süresi için 5.558,30 lira, üç yıllık geçerlilik süresi için ise 7.833 lira olarak güncellendi. Yıl üç yıldan fazla geçerliydi.

2024 EHLİYET HARCI ÜCRETİ

2024 yılında A sınıfı ehliyet ücreti 1.308,40 lira, B sınıfı ehliyet ücreti ise 3.945,40 lira olarak belirlendi.

2024 YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRME ÜCRETİ

Yurt dışından cep telefonu getirenlerin ücreti 31 bin 692 liraya çıkarıldı.

Yeni mali yılda vergi artışı nedeniyle birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. Bu nedenle 2023 verilerine göre neredeyse yüzde 58 oranında vergi artışına başlandı.

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