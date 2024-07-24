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New York Borsasında Sert Düşüş: Teknoloji Hisseleri Etkili Oldu

New York borsasında teknoloji hisselerinin etkisiyle önemli düşüşler yaşandı. S&P 500 ve Nasdaq tarihindeki en kötü günlerinden birini geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:35
New York Borsasında Sert Düşüş: Teknoloji Hisseleri Etkili Oldu

New York Borsası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü ciddi bir düşüşle kapattı. Özellikle S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, 2022 yılından bu yana en kötü performanslarıyla dikkat çekti.

Endekslerin Kapanış Rakamları

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybederek %1,25 azalışla 39.853,87 puana düştü.

S&P 500 endeksi %2,32 kayıpla 5.427,12 puana gerilerken, Nasdaq endeksi ise 650 puanı aşkın düşüşle %3,62 azalarak 17.345,84 puana indi.

Finansal Sonuçlar Yatırımcıları Endişelendiriyor

ABD'deki yoğun bilanço sezonunda, Alphabet ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçları, borsa üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Alphabet'in hisseleri, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirin ve karın beklentileri aşmasına rağmen, YouTube reklam gelirlerinin beklentiyi karşılayamaması nedeniyle %5,03 değer kaybetti. Aynı şekilde, Tesla'nın hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri tutturmaması ve Robotaxi tanıtımının ertelenmesi sonucu %12,33 düştü.

Diğer Hisse Senedi Gelişmeleri

Finansal hizmetler şirketi Visa'nın hisseleri, ödeme hacmindeki yavaşlama nedeniyle %4 geriledi. Ayrıca çip üreticilerinin hisseleri de önemli kayıplar yaşadı; Nvidia %6,8, Broadcom %7,6 ve Arm %8,2 değer kaybetti.

Gelecek Bilanço Açıklamaları Bekleniyor

Analistler, piyasaların kapanmasının ardından IBM ve Ford'un finansal sonuçlarının yakından takip edileceğini vurguladı. Bunun yanında makroekonomik veri tarafında ise ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında %2,1 azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yeni konut satışları da, yüksek konut fiyatları ve mortgage faiz oranlarının etkisiyle Haziran'da aylık bazda %0,6 azalarak, Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

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