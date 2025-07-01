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Halkbank 2021 ve 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

Halkbank, 2025'te aktif büyüklüğünü 3,2 trilyon liraya çıkararak güçlü bir büyüme hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 22:42
Halkbank 2021 ve 2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

Halkbank'ın Başarılı Büyüme Stratejisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Halkbank'ın 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları ayrıntılı şekilde incelendi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın 2021'deki 901 milyar liralık aktif büyüklüğünü 2025'in ilk çeyreğinde %256 artırarak 3,2 trilyon liraya ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

BüYÜk Mevduat Artışı

Arslan, bankanın 2021 yılı sonu itibarıyla toplam mevduatının 626 milyar lira olduğunu ve bu rakamın 2025'in ilk çeyreğinde %319 artışla 2,6 trilyon liraya yükseleceğini belirtti. Böylece Halkbank, toplam mevduatta üçüncü büyük banka konumunu koruduğunu açıkladı.

KOBİ'lere Sağlanan Destek

Halkbank'ın başarılı kredi süreçlerine dikkat çeken Arslan, 2021'de 540 milyar lira olan nakdi kredilerinin 2025'in ilk çeyreğinde %186 artışla 1,5 trilyon liraya yükseleceğini ifade etti. KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payının %55'e ulaştığını vurgulayan Arslan, bankanın KOBİ kredilerinin 2025'te %237 artışla 744 milyar liraya ulaşacağını duyurdu.

Esnaf Destek Programı

Halkbank, 2021'de 80 milyar lira olan esnaf kredi bakiyesinin 2025 yılı itibarıyla %237 artarak 269 milyara ulaşacağını belirtti. Kredi riski bakiyesi bulunan esnaf sayısının 800 bine yaklaşması dikkat çekici bir nokta oldu.

Dijital Bankacılıkta Yükseliş

Dijital dönüşüm sürecine de vurgu yapan Arslan, bankanın dijital aktif müşteri sayısının 2021'de 4,5 milyon, 2022'de 5,5 milyon ve günümüzde ise 6,8 milyonu aştığını bildirdi. Günlük dijital işlem sayısının ise 8 milyonu geçtiği kaydedildi.

Yenilikçi Çalışmalar ve Genişleme

Halkbank’ın, kadın girişimcilere 93 milyar lira, genç girişimcilere ise 32 milyar lira destek sağladığı belirtildi. Ayrıca, Halk Katılım Bankası’nın kurulumu için gerekli izinlerin alınması ve en kısa sürede faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Bağlı Ortaklık Hesapları İncelendi

Halkbank'ın hesapları görüşüldükten sonra, bankaya bağlı ortaklıkların hesapları da değerlendirildi. Bu süreçte Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ gibi kuruluşların hesapları komisyona sunuldu. Komisyon üyeleri, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları üzerinde görüş ve önerilerde bulundular.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2021-2022...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, komisyona başkanlık etti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2021-2022...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, komisyona başkanlık etti.

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