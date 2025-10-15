Türkiye-Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı: 4 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yapıldı

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında düzenlenen İkili Ulusal Komisyon Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İmzalar ve İşbirliği Alanları

Görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı arasında "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" ile "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Parks Tau tarafından imzalandı.

Törende ayrıca "Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" da imza altına alındı.

Cevdet Yılmaz'ın Değerlendirmesi

İmza töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İkili Ulusal Komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ve bu mekanizmanın ilişkilerin her yönüyle ele alınmasına olanak sağladığını belirtti. Yılmaz, "Komisyonumuzu önümüzdeki dönemde düzenli aralıklarla gerçekleştirmek hususunda mutabık kaldık" dedi.

Yılmaz, toplantı sonucunda Komisyonun seviyesinin Cumhurbaşkanı seviyesine yükseltilmesi için gerekli adımların atılmasına karar verildiğini ve heyetler arası toplantıda kabul edilen Ortak Bildiri taslağının, müzakerelerde uzlaşılan hususları yansıttığını ifade etti.

Ticaret, Yatırım ve Hedefler

Yılmaz, Güney Afrika'nın Türkiye'nin Afrika Ortaklık Politikası ve Sahraaltı Afrika ilişkilerinde kilit bir ülke olduğunu vurguladı. 2024 toplam ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, 2025'in ilk dokuz ayındaki hacmin ise 1,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın dile getirdiği 5 milyar dolar hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmak istiyoruz" dedi.

Yılmaz, Güney Afrika'daki Türk yatırımcılarının istihdam yaratmasından duyulan memnuniyeti belirterek, karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere ortak çaba gösterme konusunda mutabık kalındığını aktardı.

Bölgesel İşbirliği ve Diğer Alanlar

İki ülkenin yeni kurduğu Ortak Ticaret Komitesi mekanizmasının ticari hedeflere katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, savunma sanayii, enerji, eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon gibi alanlarda ilişkilerin daha da geliştirilmek istendiğini söyledi. Yılmaz, Güney Afrikalı kurum ve şirketlerin IDEF 2025'e güçlü katılımından memnuniyet duyulduğunu ekledi.

Yılmaz ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'nin 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumuna katılımının ve forum marjında yapılacak ülke sunumunun işbirliğine yeni ivme kazandıracağını belirtti. Ayrıca G20 kapsamında gelecek ay Güney Afrika'da düzenlenecek toplantı ve Kasım'da Johannesburg'da planlanan Zirve Toplantısı'na vurgu yaptı.

Bölgede Adalet ve Filistin Meselesi

Yılmaz, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkının haklarını savunma çabalarını takdir ettiklerini belirterek, "İsrail'in soykırım, işgal ve istila politikasının artık son bulması gerekmektedir" dedi. Türkiye'nin, uluslararası alanda adil ve sürdürülebilir bir barış için tüm tarafların ortak irade göstermesi gerektiğine inandığını ve Güney Afrika ile birlikte İsrail'in uygulamalarının hesabını Uluslararası Adalet Divanı nezdinde takip edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Katılan Diğer Yetkililer

Görüşmelerde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı.

Cevdet Yılmaz, ziyareti dolayısıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ve heyetine teşekkür ederek, yapılan çalışmaların ve imzalanan anlaşmaların her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında, İkili Ulusal Komisyon Toplantısı düzenlendi, bu kapsamda bazı anlaşma ve mutabakat zapıtları imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resim törenle karşıladı.