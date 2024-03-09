10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek

Memur ve Memur emeklisinin dört gözle beklediği maaş zammı açıklanmıştı ve bu açıklamadan sonra oluşan maaş farkının akıbeti merak ediliyordu. Beklenen haber geldi, maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak işte haberin detayları…







18 MİLYON EMEKLİ İÇİN MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ! 10 BİN TL MAAŞ ALAN YÜZDE 11,53 ZAMLA ARTIK…

Şubat ayındaki enflasyonun ardından 18 milyon emekliyi etkileyen bir ücret farkı oluştu. Memur ve emeklilerin temel aylıkları bu farktan nasıl etkileniyor? 10.000 TL maaşlı bir emekli bundan sonra ne kadar alacak? Detaylar burada…

Planlanan emeklilik ödemeleri için, altı aylık enflasyon farkı üzerinden yıllık olarak yapılan değerlendirmeye göre hesaplanan yılın ilk iki ayına ait enflasyon rakamları açıklandı.

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yayınlanacak enflasyon farkının ardından emekli maaşları yeni yılın ikinci çeyreğinde ne kadar artacak? Sorular yanıtlanacak.

Daha önce Şubat ayında açıklanan enflasyon verileri uzmanlar tarafından birbiri ardına tartışılıyordu.

OCAK VE ŞUBAT AYLARINI KAPSAYAN DÖNEMDE OLUŞAN BU FARK MAAŞLARA NASIL YANSIDI?

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyon bir ayda yüzde 4,53 artarak yüzde 6,70 seviyesinde gerçekleşti. Yeni ayda enflasyonun düştüğü dikkat çekti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM ALACAK?

Memur ve emekli memurlara düzenli zamların yanı sıra enflasyon farkı ödemesi de yapılıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM ALACAK?

Memur ve emekli memurlara düzenli zamların yanı sıra enflasyon farkı ödemesi de yapılıyor.

Emekliler ve memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez maaş artışı alıyor. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamları netleşince memur, emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de iki aylık rakamları da netleşti.

10 BİN TL'LİK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları yeni yılda kademeli olarak artıyor.

Ancak kesin rakam mart, nisan, mayıs ve haziran ayına ait enflasyon verileri paylaşıldığında belli olacak. Her zamanki yüzde 15'lik artış memurlar ve emekliler için de geçerli olacak.

10 BİN TL'LİK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı, aldığı kararla asgari emekli maaşının 10.000 TL olmasına karar verdi. Bu hesaplamayla enflasyon farkı 10.000 TL'lik maaşı ne kadar artırdı? 10.000 TL emekli maaşı alan kişiye artık yüzde 11,53 artışla 11.153 TL ödeme yapılacak.

NORMAL FİYAT: 10.000 TL

ARTAN TUTAR: 1.153 TL

FİYAT ARTIŞI: 11.153 TL

ARTIŞ ORANI: %11,53 TL