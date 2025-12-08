DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Kayseri'de palamut az, hamsi bolluğu sürüyor

Denizde palamut azlığı nedeniyle Kayseri tezgahlarında hamsi bolluğu sürüyor; 30 yıllık balıkçı Ali Akçakaya soğuk zincir ve nakliye maliyetlerinin fiyatları etkilediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:36
Kayseri'de palamut az, hamsi bolluğu sürüyor

Kayseri'de palamut azaldı, hamsi bolluğu sürüyor

Denizde palamudun az olmasıyla, Kayseri'deki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanmaya devam ediyor.

Kayseri'de 30 yıldır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, denizlerde palamut balığının az olmasının hamsi bolluğunun devamına neden olduğunu söyledi.

Akçakaya, 'Önceki sene yaşadığımız palamut bolluğu bu sene bulunmamakta. Bu sene palamut balığı olmadığı için hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaktadır. Hamsi balığının yanında, diğer balık türlerinin de bolluğu söz konusu. Bu sene gerçekten çok çeşitli bir sezon geçmektedir. Fiyatlar; kıyı bölgelerde ucuz ama İç Anadolu bölgesinde fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. Nakliye ve işçilik masrafları işin içine girdiği zaman fiyatlar yükseliyor. Tam bir fiyat vermek doğru olmaz. Balığın olup olmaması fiyatları etkiliyor', dedi.

'Kar yağınca balığın lezzeti artar' algısı ve soğuk zincir

Halk arasında 'kar yağmadıkça balık yenmez' algısına değinen Akçakaya, denizden çıkan balığın ölüm sıcaklığına göre yapılan soğuk zincir uygulamasının taze ve lezzetli kalmasını sağladığını belirtti.

Akçakaya, 'Yağmur ve kar yağmadıkça balık yenmez gibi görünse de şu anda denizlerde bir bereketlilik söz konusu, çok güzel balıklar çıkmakta. Vatandaşlarımızı düzgün balık, kaliteli balık yemesi için tavsiye ediyoruz. 'Kar yağınca balığın lezzeti artar' diye bir düşünce var. Bu durum soğuk havadan kaynaklanmıyor, balığın denizden çıktığı andaki soğukluğuyla kaynaklı. Balığın ölüm sıcaklığı vardır. Balığın ölüm sıcaklığına iyi bir soğutma yapılırsa balığın et kalitesinde artış olur. Et kalitesinin arttırılması için soğuk zincirin sağlanması gerekir. Soğuk zinciri sağlanan her balığın lezzeti de tazeliği de her zamanki gibi güzel olur', ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’DE 30 YILDIR BALIKÇILIK YAPAN ALİ AKÇAKAYA, DENİZLERDE PALAMUT BALIĞININ AZ OLMASI HAMSİ...

KAYSERİ’DE 30 YILDIR BALIKÇILIK YAPAN ALİ AKÇAKAYA, DENİZLERDE PALAMUT BALIĞININ AZ OLMASI HAMSİ BOLLUĞUNUN DEVAMINA NEDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

DENİZDE PALAMUT BALIĞININ AZ OLMASIYLA, KAYSERİ'DEKİ BALIKÇI TEZGÂHLARINDA HAMSİ BOLLUĞU YAŞANMAYA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
L’Oréal Türkiye Ödülü: Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven’in Hiperspektral Projesi
2
Elazığ'da Cevizdere Besi Bölgesi Altyapısı Tamamlandı: Bin 250 İstihdam, 4 bin 500 Ton Et
3
Adilcevaz'da 12 Bin Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı
4
Kayseri'de palamut az, hamsi bolluğu sürüyor
5
Lukoil, Uluslararası Varlıklarını Gunvor'a Satıyor
6
Balıkesir Üniversitesi'nde UFEST: DHMİ Standına Öğrencilerden Yoğun İlgi
7
KAGİDER ve Migros: Tarımda Kadın Girişimcilere Destek — 6. Kamp İstanbul'da

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi