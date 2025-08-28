DOLAR
Altın: Gram 4 bin 480 lira, Çeyrek 7 bin 350 lira

Altının gramı 4 bin 480 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 350, Cumhuriyet 29 bin 300. Fed verileri ve PCE enflasyonu piyasanın odağında.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:26
Altının gramı 4 bin 480 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni işlem gününe yatay seyirle başlayarak 4 bin 480 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün kapanışta altının gramı, bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 lira seviyesinden tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 350 lira, Cumhuriyet altını ise 29 bin 300 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Piyasa verileri ve ons fiyatı

Altının onsu güne düşüşle başlayarak yüzde 0,1 azalışla 3 bin 395 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine dair belirsizlikler sürerken marketlerin odağı, Fed'in dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) ile büyüme verilerine çevrildi.

Analistlerin değerlendirmesi

Analistler, Fed'in faiz indirim beklentilerinin başta altın ve gümüş olmak üzere kıymetli metalleri etkilediğini belirtiyor. ABD'de 8 ay sonra bir gevşeme sürecine girilmesinin, ons altındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekleyebileceği vurgulanıyor.

Fed yol haritasındaki belirsizliğin altın fiyatlama projeksiyonlarını etkileyen temel faktörlerden biri olduğu, bu dönemde açıklanacak makro veriler ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin yatırımcı tercihlerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Siyasi ve politika gelişmeleri

ABD yönetimi ile Fed arasındaki politika uyumsuzluğuna yönelik endişeler güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını bildirdi.

Analistler, gelecek yıl mayıs ayında yapılabilecek bir değişim için hükümetin erken hareket ettiğini vurgulayarak, olası bir adayın öne çıkmasının piyasalarda "gölge Fed" ikilemini gündeme getirebileceğini belirtiyor.

Piyasa beklentileri ve teknik seviyeler

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim öngörülüyor.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesi destek, 3 bin 400 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.

